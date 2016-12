Zerpenschleuse putzt sich

artikel-ansicht/dg/0/

Idylle pur: Bei Sonnenschein betrachtet, wirkt das kĂŒnftige Hafendorf in Zerpenschleuse schon fast wie fertiggestellt. TatsĂ€chlich fehlen aber noch etliche HĂ€user, wobei es aber fĂŒr 167 FerienhĂ€user schon Baugenehmigungen gibt. Zerpenschleuse gewinnt frag © MOZ/Hans Still

Es ist ein beschaulicher Tag in Zerpenschleuse, denn die Sonne verzaubert den Ort, der sich so malerisch am Langen Trödel entlang hangelt. An der Kreuzung Langer Trödel/Oder-Havel-Kanal sichern Mitarbeiter des Wasser- und Schifffahrtsamtes Bojen vor dem Frost kommender Monate. Vor den Grundstücken liegen Kähne sicher auf dem Ufer, wachsame Hunde bellen die Fremden an.

Der Blick fällt auf das Hafendorf. Dort liegen für 167 der insgesamt geplanten 200 Häuser Baugenehmigungen vor, die Zahl der verkauften Häuser bleibt allerdings noch dahinter zurück. Und trotzdem gibt es schon Forderungen, die im Ortsbeirat und in der Wandlitzer Bauverwaltung eine Rolle spielen. "Richtig, es wurde die Frage nach einer Brücke zwischen dem Hafendorf und dem Ortskern aufgeworfen", bestätigt Bauamtsleiter Lars Gesch. Auch hätten ihn schon Bürger deshalb angeschrieben. "Der Wunsch ist nachvollziehbar, es wurde auch während der Planung für die Eröffnung des Langen Trödel darüber gesprochen. Aber aus Kostengründen fand diese Brücke dann keine Berücksichtigung im WIN-Projekt", antwortet Gesch auf die Frage. "Kompliziert und langwierig" werde sich die Errichtung einer zusätzlichen Überführung in Höhe der Schleusenanlage gestalten, ahnt Gesch. Umfangreiche Planungen, erhebliche Kosten und schließlich ein Genehmigungsverfahren des Landes - das sind nur drei Argumente, die gegenwärtig einen Brückenneubau in die Ferne rücken lassen.

Auch ein anderes Thema kursiert im Dorf. Demnach würde es seitens der Verwaltung Absichten geben, den Häusern im Hafendorf ein ganzjähriges Wohnrecht einzuräumen. Dem widerspricht Gesch aber energisch. "Davon kann keine Rede sein, die Siedlung bleibt ein Ferienhausgebiet ohne Chance auf Anmeldung eines Erstwohnsitzes." Dies sei von Beginn an klar gewesen, unterstreicht der Bauamtsleiter.

Klar ist indes auch, die fußläufige Anbindung vom Hafendorf zum Dorfkern soll unbedingt verbessert werden. Aus diesem Grund wurden für 2017 Gelder in den Gemeindeetat aufgenommen, um entlang der Schleusenstraße einen aus Gemeindeland befindlichen alten Trampelpfad zu einem Gehweg umzugestalten. Dann können die Wochenendler über diesen Weg wenigstens per Rad ins Dorf fahren und an der Brücke Berliner Straße die andere Seite des Langen Trödels erreichen.