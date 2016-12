Deutscher Ã„rztechor kommt nach Chorin

artikel-ansicht/dg/0/

Aus mehreren Gründen ist dieses Konzert außergewöhnlich. "Der Deutsche Ärztechor begeht damit sein Jubiläum und tritt zugleich erstmals in Brandenburg auf - man kann auch sagen, erstmals in den neuen Bundesländern", erklärt Dipl.-Med. Christine Keller, Leitende Oberärztin der Kinder- und Jugendpsychiatrie des Martin-Gropius-Krankenhauses und seit sechs Jahren Chormitglied. "Dazu kommt, dass der Chor zwar schon in Kirchen und Konzertsälen zu hören war, aber meines Wissens noch nie in einem Kloster. Wir freuen uns auf das phantastische Ambiente in Chorin, das Klang und Optik optimal zur Geltung bringen wird."

Auch ihre Kollegin Dr. Anne-Marie Kadauke aus der Klinik für Erwachsenenpsychiatrie gehört zum Chor. Beide haben in Vorbereitung des Konzerts diverse organisatorische Aufgaben übernommen. "Die Frage war, wo man so viele Chor- und Orchesterteilnehmer in unserer Region unterbringen und auch noch gemeinsam proben lassen kann", sagt Christine Keller. Die Lösung fand sich in der Europäischen Jugenderholungs- und Begegnungsstätte (EJB) am Werbellinsee. Dort werden sich die Ärzte aus ganz Deutschland eine Woche lang aufhalten und sich intensiv auf das Konzert vorbereiten. Die anfallenden Kosten tragen die Ärzte selbst. Der Konzerterlös wird an den Verein damus gespendet, der erkrankten Menschen in der Region in besonders schwieriger, schicksalhafter Lebenssituation sowie auch Kindern schwer erkrankter Eltern hilft. Darüber hinaus wird ein museumspädagogisches Projekt des Klosters Chorin unterstützt. Einen Tag vorher, am 12. Mai, wird der Chor außerdem in der Berliner Gethsemanekirche auftreten und diesen Erlös der Berliner Lebenshilfe zugute kommen lassen.

Tickets für 15 und für 19 Euro an allen Vorverkaufsstellen