Schwedt um einen MÃ¤nnerklub reicher

Ganz sicher ist, dass der Name eine Anspielung auf das Tabakskollegium von "Soldatenkönig" Friedrich Wilhelm I. ist. Das war eine reine Männergesellschaft, die sich traf, um aus Pfeifen zu rauchen, reichlich zu trinken und über Tagespolitik, Religion und alle erdenkliche andere Themen zu diskutieren. Dort waren die höfischen Verhaltensregeln weitgehend außer Kraft. Jeder sollte ungehemmt sprechen dürfen. Niemand musste sich erheben, wenn der König den Raum betrat. In Deutschland gibt es Tabak-Collegien bis heute. Die Gästeliste des Bremers beispielsweise liest sich wie ein "Who is Who?" der Politik, Kultur, Wissenschaft und Wirtschaft.

Das Collegium Nr. 1 hat derzeit etwa ein Dutzend Mitglieder. Dazu gehören neben den Ex-Rotary-Mitgliedern Jürgen Dybowski und Ronald Garkisch (Euba), WDU-Chef und Unternehmer-Präsident Siegmund Bäsler, Intendant Reinhard Simon, Verbio-Chef Klaus-Dieter Bettin, AOK-Unternehmensbereichsleiter Tom Lindemann, die Unternehmer Norbert Dittmann und Martin Wilke sowie weitere. Mitglied werden kann man im Klub nur auf Vorschlag eines Mitglieds. Einen Vorsitzenden hat das Collegium nicht. Erstmals in die Öffentlichkeit ging es dieser Tage in Vierraden. Es half Intendant Reinhard Simon, eine verlorene Theaterwette gegen Fußballer einzulösen. Am Ende steckten 500 Euro mehr in den Vereinskassen für die Jugendmannschaften vom VfL Vierraden und dem FC Schwedt 02.