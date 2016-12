Mitte Januar Verhandlung im Fall Gatzlaff

artikel-ansicht/dg/0/

Eberswalde (MOZ) Der ehemalige Eberswalder Vize-Bürgermeister Bellay Gatzlaff und sein früherer Arbeitgeber treffen sich vor dem Arbeitsgericht wieder. Und zwar in gut drei Wochen. Der sogenannte Gütetermin ist auf den 17. Januar festgesetzt. Dies erklärte Martin Guth, Direktor des Arbeitsgerichts Eberswalde, auf Anfrage. Die Klage Gatzlaffs war am Mittwoch eingegangen. Laut Geschäftsverteilungsplan werde sich die Vierte Kammer mit dem Fall beschäftigen, so Guth.