Wer hindert FC Schwedt am Triple-Erfolg?

artikel-ansicht/dg/0/

Schwedt (MOZ) Kaum sind der Weihnachtsbraten verdaut und die Geschenke ausgepackt sowie das ein wenig verlängerte Wochenende genossen, da wird ein traditionsreiches Fußballturnier in die Sporthalle "Neue Zeit" rufen: Das Uckermark-Masters erlebt am 27. Dezember seine 23. Auflage.

artikel-ansicht/dg/0/1/1540112/

"Budenzauber" in Schwedt: Acht Mannschaften ermitteln am Dienstag nach Weihnachten den Sieger beim 23. Uckermark-Masters. Blau-Wei├č Prenzlau gegen Sch├Ânower SV (Foto/1:3 nach Neunmeter-Schie├čen) hie├č im vergangenen Jahr eines der Halbfinals. Auf welchen R

"Budenzauber" in Schwedt: Acht Mannschaften ermitteln am Dienstag nach Weihnachten den Sieger beim 23. Uckermark-Masters. Blau-Wei├č Prenzlau gegen Sch├Ânower SV (Foto/1:3 nach Neunmeter-Schie├čen) hie├č im vergangenen Jahr eines der Halbfinals. Auf welchen R © Carola Voigt

Dass es diesmal nur sechs Teams aus dem Gastgeberkreis im Turnierfeld gibt, ist einerseits den Einlade-Regularien des Fußballkreises, zum anderen auch einer Absage geschuldet. So sind mit dem Vorjahres-Sechsten Einheit Strasburg und dem Penkuner SV zwei Landesligisten aus Mecklenburg-Vorpommern mit von der Partie, um ein Achter-Feld zu erreichen. In der gleichhohen brandenburgischen Liga kicken zwei weitere Mannschaften des Traditionsturniers, nämlich Cupverteidiger FC Schwedt und Blau-Weiß Energie Prenzlau. Die Landesklasse Nord wird durch den Schönower SV, Blau-Weiß Gartz und den VfB Gramzow vertreten. Komplettiert wird das Feld durch den amtierenden Hallen-Kreismeister VfL Vierraden.

In der A-Gruppe werden der Penkuner SV (momentan mit 30 Punkten und 36:19 Toren als Liga-Dritter platziert) und Landesklasse-Aufsteiger VfB Gramzow (11/21:28 - 15. bei noch zwei offenen Partien) am Dienstag um 15 Uhr das Auftaktspiel des "Masters" bestreiten. Im Schwedter Ortsderby mit Zwei-Klassen-Unterschied kämpfen gleich danach der Landesliga-Sechste FC Schwedt (27/29:18) und Uckermarkligist VfL Vierraden (5. - 24/26:19) um die ersten Erfolgserlebnisse. Die Oderstädter wollen sich als Turnier-Rekordgewinner sicher von Anfang an auf den Weg begeben, das "Triple" nach 2014 und 2015 perfekt zu machen - natürlich sind sie die "Gejagten". Der VfL wird da gleich mal auf eine Überraschung aus sein.

In die Staffel B sind drei der vier Halbfinalisten der 22. Auflage vor exakt zwölf Monaten gelost worden. Der damals im Endspiel knapp mit 2:3 unterlegene Schönower SV (mit 22 Punkten und 23:18 Toren Fünfter in der Tabelle) trifft auf die Blau-Weiß-Vertretungen aus der Kreisstadt (trotz einer Partie weniger mit 42:15/30 starker Landesliga-Dritter) und aus Gartz (30/36:30 - 10./ebenfalls mit einem Match Rückstand). Die beiden letztgenannten Teams hatten im Vorjahr das "kleine Finale" bestritten, in welchem sich die Prenzlauer mit 2:1 durchsetzten. Das Quartett komplettiert der FC Einheit Strasburg, der in seiner Landesliga mit 19 Punkten und 30:32 Toren auf dem achten Rang des 14er-Feldes in die Winterpause gegangen ist.

In beiden Staffeln wird nach dem Modus jeder gegen jeden mit jeweils zwölfminütiger Spielzeit gekickt, woraus sich die Halbfinals zwischen dem Sieger der Gruppe A und dem Zweiten der B-Staffel sowie dem B-Primus und dem A-Gruppen-Vize ergeben. Wenn danach über die Ränge 5 bis 8 in zwei Neun-Meter-Duellen entschieden ist, folgen das Match um den Bronzerang sowie gegen 19 Uhr das Endspiel.

Ab 14 Uhr ist am Dienstag Einlass in die Halle. Wer Tickets bereits im Vorverkauf erworben hat, spart sich das Anstehen an der Kasse und darf Platz nehmen für hoffentlich vier spannende und faire Fußball-Stunden in der Neue-Zeit-Sporthalle, in der natürlich auch wieder fürs leibliche Wohl gesorgt sein wird.

In einer Turnierpause werden übrigens die Halbfinals im Lübzer-Kreispokal auf dem Großfeld ausgelost, in dem noch der Schönower SV (Landesklasse), die jeweils zweiten Mannschaften von Blau-Weiß Energie Prenzlau und des Angermünder FC sowie Kreisligist Fortuna Schmölln vertreten sind.