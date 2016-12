TrainingsplÃ¤ne erlauben keine Pause

artikel-ansicht/dg/0/

"Am 8. Januar steht in Berlin das Schlegel-Sportfest an", berichtet der 13-Jährige. Sein Trainer hat ihm daher Trainingspläne mitgegeben für die Ferienwoche. "Am ersten und zweiten Weihnachtsfeiertag werde ich morgens mal laufen gehen oder Stabilitätsübungen machen, dann kann ich nachmittags mit meiner Familie verbringen."

Weihnachten feiert auch der 13-Jährige ganz traditionell zu Hause. "Da gibt es Gans und Ente und auch mal Schokolade. Aber das ist in Ordnung. Wenn man so viel Sport macht, dann setzt das nicht an. Ich kann sowieso eigentlich essen, was ich will", freut sich der Schüler.

Niklas besucht seit September die Sportschule Potsdam. Schwer sei ihm das nicht gefallen, so weit von zu Hause weg zu wohnen, sagt er. "Damit habe ich eigentlich keine Probleme. Und am Wochenende bin ich ja zu Hause."

Den größten Erfolg seiner Karriere feierte der Panketaler erst in diesem Monat. Die 800 Meter legte er in 2,0908 Minuten zurück - damit verbesserte er seinen eigenen Landesrekord. "Die 800 Meter sind auch meine Lieblings-Disziplin", sagt der Schüler. Weniger beliebt ist bei ihm der Hürdenlauf. "Ich weiß gar nicht warum, aber das mag ich nicht so", berichtet er. Bei den Landesmeisterschaften belegte er allerdings auch in dieser Disziplin Platz vier.

Im kommenden Jahr will Niklas ebenfalls wieder im Blockwettkampf starten. Auf dem Programm stehen für ihn dann 2000-Meter-Lauf, Sprint, Weitsprung, Hürden und Ballwurf. Gerne würde er sein Hobby auch als Profi betreiben. "Aber wenn das nicht klappt, werde ich Lehrer für Sport und Geschichte."