Open-Air-Silvester fÃ¤llt aus

Angermünde (MOZ) In den vergangenen Jahren hat der Angermünder Kulturverein am Silvesterabend zum geselligen Beisammensein und gemeinsamen Hineinfeiern ins neue Jahr auf dem Kleinen Marktplatz eingeladen. In diesem Jahr nimmt der Kulturverein aufgrund der jüngsten Ereignisse auf dem Berliner Weihnachtsmarkt an der Gedächtniskirche Abstand von der Open-Air-Silvesterveranstaltung. "Wir wünschen trotzdem allen Bürgern der Stadt Angermünde, deren Ortsteilen und ihren Gästen, ein frohes Weihnachtsfest und einen guten Rutsch ins Jahr 2017", teilt der Vereinsvorsitzende Steffen George mit.