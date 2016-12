artikel-ansicht/dg/0/

Hamburg (dpa) Deutschland geht nicht ganz so schlecht gelaunt ins neue Jahr wie Ende 2015 - doch Begeisterung sieht anders aus. Das geht aus einer neuen Umfrage hervor. 36 Prozent der Befragten gaben dabei an, sie sähen dem Jahr 2017 mit großer Skepsis und gemischten Gefühlen entgegen. Vor einem Jahr hatten sich noch 50 Prozent so geäußert, wie der Hamburger Zukunftsforscher Horst W. Opaschowski vom Meinungsforschungsinstitut Ipsos ermitteln ließ.