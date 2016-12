artikel-ansicht/dg/0/

Berlin (dpa) Auf dem Gelände eines Gebrauchtwagenhändlers in Berlin-Neukölln haben etwa 20 Autos gebrannt. Nach Angaben der Feuerwehr rückten vier Staffeln zu dem Einsatz in einem Gewerbegebiet aus. Das Feuer brach am späten Sonntagnachmittag aus. Die Ursache sei noch unklar, sagte eine Polizeisprecherin am Montag. Die Gebrauchtwagen seien stark beschädigt bis komplett ausgebrannt. Menschen kamen nicht zu Schaden. Das Brandkommissariat ermittelt.