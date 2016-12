Junge Heber lassen Muskeln spielen

artikel-ansicht/dg/0/

Schwedt (MOZ) Die 50 besten Nachwuchs-Gewichtheber des Landes Brandenburg trafen sich zum Endkampf der Athletikliga in der Heimstätte des TSV Blau-Weiß Schwedt. Im Finale der Kinder und Schüler erreichte der ASK Frankfurt einen zweiten Platz, der USC Viadrina wurde Fünfter.

In zwei Qualifikationswettkämpfen hatten sich Sportler aus sieben Vereinen in den Altersklassen Kinder C (8 Jahre und jünger), Kinder B (9/10), Kinder A (11/12) sowie bei den Schülern (2001, 2002 und 2003) durchgesetzt. Für die Jüngsten standen nicht das Heben von Lasten, sondern nur sechs athletische Disziplinen und das Turnen im Wettkampfprogramm.

Vom USC Viadrina hatten sich sieben Athleten und vom ASK Frankfurt sogar neun Heber und damit eine starke Frankfurter Truppe für den Endkampf qualifiziert. Da hieß es noch einmal für alle, ihr Können in der Athletik und Technik unter Beweis zu stellen. Die Punkte von den Vorrunden zählten nicht mehr, die Karten wurden neu gemischt.

Von den fünf Finalisten bei den Kindern-C kamen drei vom USC Viadrina. Nils-Jakob Böhme (Jahrgang 08) erfüllte die Erwartungen des Trainers und holte sich mit guten sechs Punkten Vorsprung Gold. Er stellte persönliche Bestleistungen im Schlussweitsprung (1,70 m) und Ballschocken (7,80 m) auf. Finn Urban (09)sicherte sich den dritten Platz, obwohl er erst seit einem Jahr bei den Gewichthebern ist. Lenny Deutschmann, mit sechs Jahren der Jüngste, konnte persönliche Rekorde im Wechsellauf, Schlussweitsprung und Schocken aufstellen, hatte aber gegen die Älteren keine Chance und wurde Fünfter.

Bei den Kindern-B holte Niclas Krüger vom ASK für Frankfurt Silber. Er konnte bei der Technikwertung mit 9,0 Punkten auf sich aufmerksam machen. Leider verschenkte er seine sicher geglaubte Goldmedaille in den Athletikdisziplinen, vor allem beim Klimmziehen. "Hier muss er weiter daran arbeiten", so die Trainerin Martina Schöneberg.

Fünf Frankfurter waren bei den Kindern A am Start. Bei den Mädchen setzte sich Laura Viol (USC) gegen Celina Bredow (ASK) souverän mit 113 Punkten Vorsprung durch und holte Gold. Lauras 2,02 m im Schlussweitsprung waren nicht nur Bestleistung für sie, es war auch die zweitbeste Weite in dieser Altersklasse bei den Mädchen und Jungen zusammen. Bei der Siegerehrung gratulierte Celina der ein Jahr jüngeren Laura und es war zu sehen, dass sich Celina über ihren zweiten Platz und ihre Leistungen freute.

Bei den Jungen reichte es für Fabien Bohm (ASK) zum dritten Platz. Sein Vereinskamerad Drago Siegert erkämpfte sich mit guten Technikwerten und einer kämpferischen Leistung den 5. Platz, Jeremy Meyer (USC) blieb mit knappen vier Punkten Rückstand hinter ihm. Wären ihm vier Klimmzüge mehr gelungen, hätte es schon für den zweiten Platz gereicht, so sein Trainer Daniel Gips. "Jetzt weiß er, woran er unter anderem noch arbeiten muss".

Bei den Mädchen des Jahrgangs 2003 siegte Julia Gnädig (ASK) mit Bestleistungen im Reißen und Stoßen (35 kg/46 kg), Vereinskameradin Melina Littmann wurde Zweite (Reißen 32 kg/ pBL, Stoßen 40 kg).

Fabienne Spiller (ASK) im mittleren Jahrgang war alleine am Start und ihr war Gold sicher. Trotzdem zeigte sie gute Leistungen und stellte mit 60 kg im Reißen und 72 kg im Stoßen neue persönliche Bestleistungen auf.

Bei den Ältesten im Jahrgang 2001 kam Lea Mattig mit 63 Punkten Vorsprung überragend auf Platz 1. Sie schaffte 58 Kilogramm im Reißen und 61 kg im Stoßen und wartete beim Ballschocken (8,95 m) und Schlussdreisprung (6,45 m) mit den besten Ergebnissen auf, war beim Pendellauf Zweitbeste. "Das war eine super Leistung angesichts des dritten Wettkampfhöhepunktes innerhalb von drei Wochen", lobte Trainerin Schöneberg.

Sieger im jüngsten Schülerjahrgang wurde Dylan Barownick (ASK). Er konnte persönliche Bestleistungen im Reißen (32 kg) und Stoßen (42 kg) aufstellen. Ebenfalls zwei persönliche Bestleistungen stellte Justin Eckenigk vom ASK (29/37) auf. Es reichte dennoch nur für Platz 4.

Für den ältesten Jahrgang gingen Dave Peter und David Deutschmann (beide USC) an den Start. In dieser Altersklasse ging es sehr eng zu. Die Vergabe der Plätze 3 bis 5 war nur von einem Punkt Unterschied abhängig. Dave, gesundheitlich etwas angeschlagen, konnte im Reißen und Stoßen nicht sein Leistungsvermögen auf die Bühne bringen. In der Athletik lief es besser. Es wurde zum Schluss Platz 4. David konnte nach seiner Verletzung wieder Bestleistungen im Reißen (80 kg) und im Stoßen (95 kg) aufstellen. Erfreut war sein Trainer Daniel Gips über ein Athletikergebnis. "Endlich mal 13 Klimmzüge und nicht nur sechs bis acht", sagte er zum Fünftplatzierten.