Einen Apfel und eine MÃ¶hre mehr

Wenn die große Stalltür beim Öffnen ein kleines bisschen knarrt, dann schauen 21 Pferdeköpfe neugierig aus ihren Boxen.

"Das machen die immer so", versichert Eva Fabianova lachend und wundert sich über die Frage, ob Weihnachten auch für die schnellen Rösser in den Hoppegartener Quartieren etwas Besonderes wäre. "Wir stellen uns nicht mit Kerzen in den Gang und singen für sie Lieder", sagt die Cheftrrainerin des Rennstalls Germanius und lacht.

Aber ganz ohne geht es im aufgeräumten Quartier direkt am Rande der Bollensdorfer Trainierbahn auch nicht ab. Die Chefin hat für den Aufenthaltsraum einen kleinen Weihnachtsbaum gekauft und geschmückt. "Na ja, das macht man eben so", zuckt sie die Schultern und sieht darin nichts Außergewöhnliches. "Wir backen keinen Möhrenkuchen für die Tiere, obwohl es so etwas ja geben soll", lacht ihr Mann Mario und erwähnt, dass man auch mit dem Aufstellen des Baums vorsichtig sein müsse. "Die Pferde erschrecken vor allem, was für sie neu ist. Deshalb können wir das Bäumchen nicht hinter einer Ecke aufstellen, wo eben sonst keiner steht", erzählt er.

Vielleicht gibt es zu Heiligabend eine Mohrrübe oder einen Apfel zusätzlich in die Futterkrippe, ansonsten hält sich das kirchliche Fest für die edlen Vierbeiner in Grenzen. Manche Besitzer bringen ein Leckerli für den Liebling in der Box oder laden die Trainer und Mitarbeiter zum Essen ein. Aber sonst ist der 24. Dezember wie der 25. und wie jeder andere Tag im Winter auch. "Das ist das Besondere an unserem Beruf, dass es keine richtige Pause zum Abschalten und Ausspannen gibt. Wir können nicht sagen, heute machen wir mal frei und stellen den Tieren am Tag zuvor die doppelte Menge Futter in die Box. Sie müssen jeden Tag betreut und bewegt werden", erklärt Eva Fabianova.

Derzeit ist das Training zwar wegen der Winterpause sehr eingeschränkt und wird vorwiegend in der Führmaschine und auf der Koppel absolviert. Aber ein Tag ganz ohne Bewegung geht nicht. Da werden die jungen Tiere unruhig und die älteren dösen vor sich hin. Also müssen sie jeden Tag raus aus der Box und wenigstens mal an der frischen Luft spazierengehen. "Wir gewöhnen die sechs Jährlinge derzeit an den Sattel und an täglichen Betrieb, ab Januar sind sie dann auch in die Truppe eingebunden", sagt sie. Ein besonderer Tag sei noch der 31. Dezember. "Durch die Silvesterknallerei muss unbedingt jemand im Stall sein. Wir befinden uns zwar nicht mitten im Wohngebiet, aber man weiß ja nie, wohin sich so eine Rakete verirren kann", sagt Eva Fabianova. Zudem hofft die Trainerin mit ihrer Mannschaft, dass der Winter zwar kalt wird, aber möglichst nicht so viel Schnee bringt. "Bei Wärme ahnen die Tiere den Frühling und wollen verstärkt raus und rumtoben. Und bei zu viel Schnee haben wir die doppelte Arbeit, das Zeug irgendwie wegzubringen."

Nun sind der Dezember und Januar die einzigen Monate, wo Trainierin und Angestellte ihren Urlaub nehmen können. Sie selbst fährt mit ihrer Tochter Alexandra für zwei, drei Tage zur Mutter in die Slowakei. Tochter und Freund Jan waren im Dezember im Urlaub, Eva und Mario wollen im Januar die Sonne genießen. "Wo, wissen wir noch nicht genau. Hauptsache warm und an nichts anderes denken als an Urlaub und Freizeit", schwämt sie vor.

Durch die freien Tage ist die Arbeit in den beiden Wintermonaten, in denen auch die Trainierbahnen überholt und in Ordnung gebracht werden, auf wenige Schultern verteilt. "21 Pferde jeden Tag - das geht schon ordentlich zur Sache", schnauft sie. Es ist ja nicht allein das Bewegen der Tiere, auch die Vorbereitung, das Füttern, das Ausmisten und das Ordnung schaffen in den Boxen frisst Zeit. Da freut sich die Chefin, dass im Januar mit Bauyrzhan Murzabayev die lang ersehnte Verstärkung kommt. Der lange erfolgreich in Tschechien reitende Kasache wird Stalljockey bei Germanius und hat ganz in der Nähe des Trainingsgeländes schon eine Bleibe gefunden.