Scholz:Â EU muss vom Einstimmigkeitsprinzip wegkommen

Brüssel (dpa) Die Europäische Union (EU) muss nach Ansicht von Hamburgs Bürgermeister Olaf Scholz (SPD) vom Einstimmigkeitsprinzip wegkommen und stattdessen auf Mehrheitsentscheidungen setzen. "Das funktioniert aber nur, wenn man das nicht nur dann gut findet, wenn man sich selbst gerade in der Mehrheit befindet", sagte Scholz in einem Interview der Deutschen Presse-Agentur. Die EU müsse in der Lage sein, institutionell auf Herausforderungen zu reagieren, betonte der Bevollmächtigte der Bundesrepublik Deutschland für die deutsch-französische kulturelle Zusammenarbeit.