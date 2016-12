artikel-ansicht/dg/0/

Berlin (dpa) Als das Stasi-Unterlagen-Gesetz am 29. Dezember 1991 in Kraft trat, ahnten wohl die wenigsten, dass die Hinterlassenschaft der DDR-Staatssicherheit auch 25 Jahre später noch für Diskussionen sorgen würde. Nach Überprüfungen im öffentlichen Dienst, der Enttarnung zahlreicher Stasi-Spitzel und der Akteneinsicht von mehr als zwei Millionen Menschen ist heute die Frage: Was wird aus der Behörde, die die Unterlagen verwaltet?