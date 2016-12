Frankfurts schÃ¶nste Bescherung

artikel-ansicht/dg/0/

Markendorf (MOZ) Babyboom in Frankfurt: Fast 900 Geburten wurden 2016 in den Kreißsälen des Klinikums gezählt - so viele wie seit der Wende nicht mehr. Ein Grund dafür ist der hohe Standard bei der medizinischen Versorgung. Ärzte, Schwestern und Hebammen sind auf alle Eventualitäten vorbereitet.

Eine von fast 900 Geburten in diesem Jahr: Sabrina Sron und Dirk Igel zusammen mit Sohn Fabian, der am 21. November im Klinikum zur Welt kam.

Auf einmal muss alles ganz schnell gehen. Sabrina Sron und ihr Lebensgefährte Dirk Igel sind gerade in Merz bei Beeskow auf Elternbesuch, als sie merkt, dass etwas nicht stimmt. "Ich habe plötzlich keine Kindsbewegungen mehr gespürt", erzählt die 32-Jährige. Kurzentschlossen fahren sie in die Notaufnahme des Klinikums. Tatsächlich schwebt ihr ungeborenes Kind wegen einer Plazentainsuffizienz in Lebensgefahr; der Blutfluss ist vermindert, das Kind bekommt kaum Sauerstoff. Per Notkaiserschnitt kommt Fabian um 13.35 Uhr auf die Welt. "Es ging ihm schlecht. Er hatte Fruchtwasser geschluckt und konnte zunächst nicht richtig atmen", erinnert sich Sabrina Sron. Das erste Kind des Paares aus Ludwigsfelde muss auf die Intensivstation des Kinderzentrums, trägt eine Atemmaske und wird mit Antibiotika versorgt.

Doch der kleine Junge erholt sich. "Mit jedem Tag ging es Fabian besser. Nach zehn Tagen durfte er auf die normale Station", berichtet Sabrina Sron.

Es ist eine von bislang 877 Geburten am Klinikum in diesem Jahr (siehe Infokasten). Seit 1990 wurden in dem Krankenhaus nicht mehr so viele Kinder geboren - für ganz Frankfurt gilt das nicht. Bis 2002 war schließlich auch das Lutherstift noch Geburtsklinik. Dennoch ist auch die Zahl der insgesamt vom Standesamt beurkundeten Geburten so hoch wie zuletzt 2001.

Für die steigende Geburtenrate am Klinikum gibt es viele Gründe. Den positiven Trend gibt es bundesweit. Hinzu kommt, dass es heute weniger Geburtshilfestationen in Brandenburg gibt als noch vor 15, 20 Jahren. Darüber hinaus aber ist das Klinikum seit 1997 eines von vier Perinatalzentren Level 1 im Land - einen höheren Standard gibt es nicht. Die Zertifizierung bekommen nur "hochspezialisierte Geburtskliniken, die für die Betreuung von Risikoschwangerschaften und -geburten optimal technisch ausgerüstet sind und Personal mit hoher Expertise vorhalten", erklärt Oberärztin Dr. Sabine Jacobi. Eine 24-Stunden-Facharztpräsenz und eine Kinderchirurgie gehören ebenso zum Perinatalzentrum wie die Neonatologie. Auf der intensivmedizinischen Station für Neugeborene können auch Frühchen ab der 23. Lebenswoche behandelt werden.

"Wir hatten schon zu DDR-Zeiten in Frankfurt immer die neueste Technik, um Frühgeburten zu versorgen, und werden auch heute durch den Konzern optimal dabei unterstützt", berichtet Dr. Cornelia Ast. Sie ist Oberärztin auf der Neugeborenenintensivstation und bereits seit 1985 dabei. Dank des Innovationsschubs haben extrem Frühgeborene mit einem Gewicht zwischen 500 und 1000 Gramm heute viel größere Chancen, zu überleben und sich normal zu entwickeln, als noch in den 1980er Jahren. Der Fortschritt stelle jedoch auch hohe Anforderungen an Ärzte, Schwestern und Hebammen, weiß Dr. Cornelia Ast. "Sie müssen über umfangreiche Fachkenntnisse verfügen und letztlich mit der Technik umgehen können."

Durchschnittlich werde etwa jedes zehnte Kind in der Neonatologie behandelt. "Die überwiegende Zahl der Geburten aber verläuft natürlich", erklärt Sabine Jacobi. Und zwar in echter Wohlfühlathmosphäre. Erst im vergangenen Jahr wurden zwei Kreißsäle modernisiert und wohnlich gemacht. Wer will, kann während der Wehen Musik hören oder den rauchfreien Kamin anschalten. Geburtshilfe sanft und sicher - das sei der Leitgedanke.

Früher habe man auf die Privatsphäre der Frauen weniger Rücksicht genommen, erinnert sich die Oberärztin. Im großen Kreißsaal hätten drei Betten gestanden, getrennt lediglich durch spanische Wände. Mitunter kamen die Kinder dort im Akkord zur Welt. 1987 ab es im Bezirkskrankenhaus 1485 Geburten.

So viele werden es in diesem Jahr nicht mehr. Trotzdem stellt die steigende Geburtenrate das Klinikum durchaus vor Herausforderungen, personell und fachlich. Denn zu der Vielzahl an zu betreuenden Kindern komme das steigende Alter vieler Frauen hinzu. Zudem werden - dank Erfolgen in der Reproduktionsmedizin - häufiger Mehrlinge geboren.

Der kleine Fabian indes ist inzwischen zu Hause in Ludwigsfelde angekommen. Es geht ihm gut. "Er macht sich langsam. Nur das Stillen gestaltet sich noch schwierig", berichtet Sabrina Sron. Die frisch gebackenen Eltern sind jedenfalls froh, dass ihrem Kind beim holprigen Start ins Leben die Intensivmedizin in Markendorf zur Seite stand. "Das war Glück im Unglück."

Am Donnerstag, 29. Dezember, liegt dem Stadtboten eine Sonderbeilage mit Bildern vieler in diesem Jahr geborener Kinder bei.