Im Lichterglanz wie vor 106 Jahren

Petershagen-Eggersdorf (MOZ) Wenn zur Weihnachtsmesse in der Petershagener Kirche die Lichter angezündet werden, tut das Pfarrerin Thekla Knuth in diesem Jahr besonders gern und mit einem herzlichen Gefühl der Dankbarkeit. Denn alle historischen Leuchter, die an den Wänden und von den Balken hängen, wurden dieses Jahr von Roland Burkhardt saniert.

"Das ist nun aber der Letzte", sagt Roland Burkhardt und übergibt den noch nach Lack riechenden, sanierten, reparierten, restaurierten Leuchter an Pfarrerin Thekla Knuth. Die strahlt, ist aber auch ein ganz kleines bisschen verlegen. "Das ist doch noch nicht der Letzte", sagt sie und zückt die Broschüre, die zum 100. Geburtstag der Petershagener Kirche 2010 erschienen war. Tatsächlich, auf einem alten Foto ist gerade noch so zu erkennen, dass der neue alte Leuchter ein Gegenstück über der Altarkanzel hatte.

Angefangen hat die uneigennützige Aktion des Heimatvereins zu Petershagen und Eggersdorf und dessen Mitglieds Roland Burkhardt mit der Wiederherstellung des großen Kronleuchters. Von dem war nur noch ein Reifen übrig geblieben, alle anderen Schmuckelemente, so erinnert sich Burkhardt, seien im Deutschen Theater "verbaut" worden.

In akribischer Kleinarbeit hatte Burkhardt den einst bei Sanierungsarbeiten in den 1970er-Jahren "verschwundenen" Beleuchtungskörper Detail für Detail nachgebaut. Seit 2009 erstrahlt er wieder im Zentrum des Kirchenschiffs mit all seinen schmiedeeisernen Jugendstil-Elementen. Genau so, wie er 1910 von der in Erkner ansässigen Firma Fritz Rudigkeit angefertigt worden war. Harmonierend mit der filigranen Deckenbemalung, den fantasievollen Blumenranken an den Emporen und Balken.

Von den Wänden spendeten bislang außerordentlich schlichte weiße Plastikleuchten Licht. Die nach der umfangreichen Restaurierung und der Wiederherstellung der Bemalungen des Tonnengewölbes, der Balustraden und der Balken vielleicht praktisch, aber nicht wirklich stilgerecht und passend waren.

Forschungen auf Bildern, Entdeckungen in alten Dokumenten und Stöbern auf dem Boden der Kirche brachten immer wieder Details und sogar Stücke von alten Leuchtern zu Tage. Für den gelernten Kunstschlosser, Kupferschmied und begabten Bastler Roland Burkhardt eher Ansporn als Entmutigung. Was fehlte, baute er in seiner gut ausgestatteten Werkstatt mit großem Können nach.

Ein Dutzend Leuchter in unterschiedlichen Formen - zum Hängen, als Wandleuchter und zum Aufstellen - sind es nunmehr geworden, die er restaurierte. Und auch die damals notwendigen Gegengewichte für den schweren Kronleuchter sehen wieder aus wie damals, wenngleich sie nunmehr keine Funktion mehr haben, sonderen eher als Schmuckelemente angesehen werden.

"Und nicht nur das, er hat die verschiedenen Lampen und Leuchter auch an den angestammten Stellen in der Kirche wieder angebracht. Dort, wo keine echten Kerzen verwendet werden dürfen, hat er unsichtbar hinter den Paneelen die Stromleitungen verlegt", freut sich Thekla Knuth über die anheimelnde Beleuchtung ihrer Kirche.

"Ich liebe alte Gebäude und erfreue mich an der Handwerkskunst, die unsere Vorväter beherrschten", sagt Burkhardt. Und natürlich werde er, wenn es die Gesundheit zulasse, auch den noch fehlenden Leuchter nachbauen. Die Pfarrerin freut sich über die Freunde, die das alte Gebäude auf dem Anger auch im 21. Jahrhundert noch hat. Wie den Heimatverein, der sich engagierte, der forschte und Geld für die Sanierungen sammelte.

All das hält Thekla Knuth für die Nachwelt fest. "Natürlich werden die Schreiben, Rechnungen und Funde dokumentiert", sagt sie. So wird in der nächsten Chronik, die vielleicht zum 200. Geburtstag fortgeschrieben werde, von Roland Burkhardts Engagement zu lesen sein oder von den Countryfreunden aus Birds Town in Vogelsdorf. "Heiner Siewert und seine Freunde, die gerade ihre Countryweihnacht mit großem Publikum in der Kirche feierten, haben ihre gesamten Einnahmen für die Leuchter gesponsert."