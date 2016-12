Neue AufwÃ¤rm-Trikots fÃ¼r junge Handballer

artikel-ansicht/dg/0/

Bad Freienwalde (MOZ) Eine große Weihnachtsüberraschung hielt Rhett Dwaronat für die Handballer der D-Jugend des SV Jahn Bad Freienwalde in dieser Woche bereit. Im Rahmen der Mannschaftsweihnachtsfeier überreichte er den jungen Sportlern Aufwärm-Trikots. Sein Engagement begründete der Mediziner aus der Kurstadt in einer kurzen Ansprache an die Jungen. In dieser hob er, der einst selbst Handball gespielt hat, den Mannschaftssport als wichtiges Element zum Erlernen von Teamgeist und der Verbesserung der Menschenkenntnis hervor.

Das D-Jugend-Team spielt in der Verbandsliga-Nord und steht zurzeit auf Tabellenplatz 3, berichtete Max Klinger und hofft angesichts zweier Nachholspiele, dass sich die Mannschaft die Führung zurückholt. "Das ist bei unserer Besetzung, aber nicht ganz einfach", sagte der Elfjährige, der die sechste Klasse an der Theodor-Fontane-Grundschule besucht. "Wir sind nur acht Feldspieler und zwei Torwarte", erläuterte Max Klinger. "Da müssen zum Spiel alle da sein, sonst wird es eng." Er selbst laufe als Kreisspieler mit der Rückennummer 6 auf.

Diese habe er bereits von seinem ersten Trainer Philipp Köppen bekommen und seither behalten. "Ich war sechs, als ich zum Handball kam", erzählte Klinger und verwies auf Markus Block als aktuellen Trainer. Der Spaß am Handball steht dem Jungen ins Gesicht geschrieben. Auch deshalb würde er sich noch mehr Gleichgesinnte für sein Team wünschen. Trainiert werde jeden Dienstag 17.30 Uhr bis 19 Uhr sowie jeden Freitag 15.30 bis 17 Uhr in der Kurstadthalle in der Beethovenstraße. Dort stehe, so Max Klinger, am 8. Januar, 10 Uhr, auch das erste Spiel des neuen Jahres an. Wer sich fürs Mitmachen interessiere, sollte einfach mal vorbeischauen.

Zur Weihnachtsfeier gab es übrigens ein kleines Turnier der C-und D-Jugend-Spieler und anschließend ein von Eltern und Verein organisiertes Büfett.