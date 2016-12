artikel-ansicht/dg/0/

Strausberg (dpa) Nach Einbrüchen in einer Kleingartenanlage in Strausberg (Märkisch-Oderland) haben zwei Jugendliche am Sonntag eine Laube in Brand gesetzt. Dabei habe einer von beiden, ein 15-Jähriger, schwerste Verbrennungen erlitten, berichtete die Polizei am Montag. Gemeinsam mit einem 14-Jährigen sei er zuvor in fünf Bungalows eingebrochen. "Vermutlich um Spuren zu verwischen, setzten die beiden einen Bungalow mit Kraftstoff in Brand", so der Polizeisprecher.