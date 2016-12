Bildende KÃ¼nstler sind auch LebenskÃ¼nstler

artikel-ansicht/dg/0/

Hannover (dpa) Viele der rund 130 000 bildenden Künstler in Deutschland sind auch Lebenskünstler - notgedrungen. "Lediglich eine kleine Minderheit der Künstler kann vom Verkauf ihrer Werke oder von entsprechenden Aufträgen den Lebensunterhalt bestreiten", sagte Eckhard Priller vom Berliner Maecenata Institut. In den vergangenen 20 Jahren habe sich hinsichtlich der Lage der Künstler "sehr wenig getan". Fast 64 000 bildende Künstler sind in der Künstlersozialkasse (KSK) versichert. Laut KSK-Statistik betrug 2016 das durchschnittliche, aus künstlerischer Tätigkeit erwirtschaftete Jahreseinkommen bei Männern 18 121 Euro, bei Frauen lediglich 13 268 Euro. "Viele müssen von was anderem leben", sagte der Vorsitzende des Bundesverbandes Bildender Künstler, Werner Schaub.

