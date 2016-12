Wetterdienst erwartet Gewitter und SturmbÃ¶en

artikel-ansicht/dg/0/

Potsdam/Berlin (dpa) Die Brandenburger und Berliner müssen sich im Laufe desZweiten Weihnachtstag auf Gewitter und Sturmböen einstellen. Bereits tagsüber erreichten die Böen die Stärke 7, berichtete Meteorologin Ulrike Maiwald vom Deutschen Wetterdienst am Montag. Bei Schauern und Gewittern könnten die Sturmböen am Abend und in der Nacht auch die Stärke 10 erreichen. "Beruhigen wird sich das Wettergeschehen voraussichtlich erst am Mittwoch", sagte Maiwald. Die Temperaturen gehen in der Region Berlin-Brandenburg dabei von bis zu 10 Grad am Montag im Laufe der Woche wieder in den Keller.