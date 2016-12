artikel-ansicht/dg/0/

(DPA) Russland trauert um die 92 Opfer des Flugzeugabsturzes über dem Schwarzen Meer. Gleichzeitig suchten Retter am Montag an der Küste vor Sotschi weiter nach dem Wrack der Tupolew Tu-154. Die ersten zehn geborgenen Todesopfer wurden zur Identifizierung nach Moskau geflogen, wie Vizeverteidigungsminister Pawel Popow in Sotschi sagte.