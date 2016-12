SolidaritÃ¤ts-Marsch von Berlin in Richtung Aleppo

artikel-ansicht/dg/0/

Berlin (dpa) Zu Fuß von Berlin in Richtung Aleppo: Mehrere hundert Menschen sind am Montag in der deutschen Hauptstadt zum "Zivilen Marsch für Aleppo" aufgebrochen. Die Journalistin und Bloggerin Anna Alboth will damit ein Zeichen der Solidarität setzen. Die Strecke folgt in umgekehrter Richtung der Flüchtlingsroute: von Berlin über die Tschechische Republik, Österreich, Slowenien, Kroatien, Serbien, Mazedonien, Griechenland und die Türkei nach Syrien. Auf Facebook haben bisher 2800 Menschen zugesagt, Teile des Weges mitzugehen.