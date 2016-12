BÃ¶ller-Verbot in den Potsdamer Welterbe-Parks

artikel-ansicht/dg/0/

Potsdam (dpa) Auch in diesem Jahr können Potsdamer und Gäste aus aller Welt das neue Jahr wieder auf der Terrasse des Schlosses Sanssouci begrüßen - das Zünden von Feuerwerk bleibt allerdings tabu. Wegen der Brandgefahr für die Unesco-Kulturgüter ist Pyrotechnik in den historischen Parks und Gärten verboten. „Leichtsinnig gezündete Raketen oder Irrläufer können die historischen Bauten und Gärten beschädigen und Brände verursachen“, warnte die Stiftung Preußische Schlösser und Gärten am Montag in einer Mitteilung.