Wenigstens eine Schwimmhalle! - Die fiktive Weihnachtsgeschichte

Hier k├Ânnte Geschichte geschrieben werden: Doppeldorf-B├╝rgermeister will auf diesem Areal am Waldweg in Fredersdorf mit Hilfe der umliegenden Gemeinden einen Konferenz- und Erholungskomplex errichten,wird in derv fiktiven Weihnachtsgeschichte suggeriert. © MOZ

Alle sind seiner Einladung gefolgt. Und das trotz des ungünstigen Termins drei Tage vor Weihnachten. "Da hab ich bisher wohl alles richtig gemacht", denkt Borchardt. Bei seinen Telefonaten hatte er die Kollegen mit Schlagworten wie "Einmaliges Großprojekt", "Alles unter einem Dach" oder "Brandenburg wird auf uns schauen" angefüttert und auf deren Drängen nur ein paar dürre Fakten nachgelegt.

Nun sehen sie ihn fragend an. Olaf Borchardt hängt sein Jacket über die Stuhllehne, räuspert sich und legt los: Der Bürgermeister lässt nichts aus, spricht von unerfüllten Erwartungen der Nachbarkommunen an ein Mittelzentrum, worauf Elke Stadeler sogleich einwirft, Strausberg könne da ja wohl nicht gemeint sein. Borchardt geht nicht darauf ein, sondern mehr auf Standortstreitigkeiten bei Gemeinschaftsprojekten wie Bibliothek und Hallenbad, er verweist auf Wachstumspotenziale am Berliner Rand, auf Hoffnungen und Wünsche der Bewohner, die jede Kommune allein nie umfassend erfüllen könne. "Nur im Verbund ist das möglich", wirbt er um Kooperation.

"Also, was willst du uns nun konkret sagen?", will sein Neuenhagener Amtskollege Jürgen Henze wissen und fordert: "Red nicht um den heißen Brei herum."

Olaf Borchardt lächelt sein bekanntes Lächeln. Was dann folgt, hat er sich erst zwei Wochen zuvor überlegt und lediglich mit Thomas Krieger in Umrissen besprochen. Den Bürgermeister von Fredersdorf-Vogelsdorf hat er neben wenigen anderen als einzigen Amtskollegen ins Vertrauen gezogen. Borchardt hält kurz inne und spricht es dann aus: "Lasst uns ein regionales Konferenz- und Erholungscenter bauen, mit dem wir uns ein Stück Zukunft in die Gegenwart holen."

Und weil die Standortdebatte bei anderen Projekten stets mitentscheidend für das kollektive Nein war, macht er diesbezüglich gleich einen Vorschlag: Den früheren Jochmontageplatz der Deutschen Bahn am Waldweg in Fredersdorf. Dort hatte die Bahn einst Schwellen und Schienen zusammenschrauben lassen. Das Areal hält er für ideal, nicht zuletzt auch wegen der Verkehrsanbindung. Vielleicht könne dann dort sogar mal die S-Bahn halten, blickt er ganz weit in die Zukunft. Die Reste eines Betriebsbahnhofs seien schließlich noch vorhanden.

Was ihm dort konkret vorschwebt?, wollen die anderen Rathaus-Oberen wissen. Borchardt hat keine Zeichnungen präsent, nur erste Überlegungen und den festen Willen, dieses Projekt zu stemmen. Er spricht von einem Konferenzbereich mit großem Saal für bis zu 1000 Besucher, in dem auch Konzerte und andere Großveranstaltungen stattfinden könnten. Dass die Räumlichkeiten je nach Bedarf verändert werden könnten, erwähnt er eher beiläufig.

Für den Erholungsbereich sind die ersehnte Schwimmhalle und eine kleine Saunalandschaft geplant. Er nennt noch ein Restaurant und ein Klub-Kino mit drei bis fünf Sälen. Zudem könne er sich in dem Komplex eine große Bibliothek vorstellen. "Parallel zu unseren kleinen Ortsbüchereien, nicht statt derer", sucht er mögliche Skeptiker zu beschwichtigen.

Der Kellner kommt an den großen Tisch und fragt nach weiteren Bestellungen. Borchardt hört in sich rein und ist mit dem bisherigen Verlauf des Treffens ganz zufrieden. Der Doppeldorf-Bürgermeister hat sich so manche Beule in der viel diskutierten, aber wenig ergebnisreichen interkommunalen Zusammenarbeit geholt. Immer wieder erwiesen sich Amtskollegen - mehr noch Gemeindevertreter - als beratungsresistent, wenn es darum ging, über die eigenen Ortsgrenzen hinaus Projekte anzupacken.

Aber Borchardt hat aus Niederlagen gelernt und seine Strategie geändert. Ihm geht es vor allem um das Hallenbad, das sich auf Neuenhagener Gebiet ja ganz offensichtlich nicht umsetzen lässt, wie er erfahren hat. Daher spannt er den Bogen weiter, viel weiter.

"Und die Kosten?", unterbricht ein skeptisch dreinschauender André Schaller Borchardts Gedankengänge. Der weiß um die Brisanz jeglicher Fragen rund ums Geld. "An die 30 Millionen", antwortet er. Alle Kommunen müssten sich natürlich an dem "dicken Brocken" beteiligen, Fördermittel seien nötig, vom Land, vielleicht Bund und EU. Borchardt lässt seine Amtskollegen kurz mit ihren Bedenken allein und beschwichtigt: "Das sind heute nur allererste Ideen." Manches werde anders kommen.

"Wenn überhaupt", grummelt sein Neuenhagener Amtskollege Jürgen Henze und fragt provokativ: "Sollen wir dann unser Bürgerhaus dichtmachen?" Er erinnert an den dortigen großen Saal und die Bibliothek, und dann "wenige Kilometer weiter das Gleiche noch mal, nur größer", ätzt er kopfschüttelnd. André Schaller teilt Henzes Befürchtungen und denkt an sein dann gewiss leer stehendes Kulturhaus in Rüdersdorf. Eine abgespeckte Variante, ja bei der würde er vielleicht mitgehen. Also kein Konferenzbereich, gern Kino und Gaststätte, wenn sich Betreiber fänden, und Zustimmung zum Hallenbad.

Elke Stadeler ist da weniger engagiert. "Mal sehen, was letztlich entsteht, je nach Bedarf werden wir uns einbringen", sagt die Strausberger Bürgermeisterin. "Zwingend nötig ist es für uns aber nicht." Verhaltener, sehr verhaltener Applaus kommt aus Rehfelde und Altlandsberg. Beide Bürgermeister sehen wenig Bedarf an einem Konferenzteil. Ganz anders beim Hallenbad, da sind sie dafür. Auch für ein Kino können sie sich erwärmen.

Damit sind Rainer Donath und Arno Jaeschke in etwa auf einer Linie mit ihrem Amtskollegen aus Fredersdorf-Vogelsdorf. Thomas Krieger hätte nicht unbedingt etwas gegen eine Art Konferenzzentrum, würde aber auf jeden Fall ein Hallenbad befürworten. Wie seine Amtskollegen sagt Krieger das ohne Absprache mit Gemeindevertretern, ohne genaues Wissen um den besagten Standort und die Finanzierung.

Olaf Borchardt hat aufmerksam zugehört und ist zufrieden. Besser hätte das Treffen aus seiner Sicht nicht laufen können. Es gab zwar unterschiedliche Ansätze, auch deutliche Bedenken, aber ein Punkt fand ungeteilte Zustimmung: das Hallenbad. "Interkommunale Zusammenarbeit kann schon einfach sein, man muss nur die richtigen Angebote machen", frohlockt er innerlich.

Schließlich verabschiedet er seine Bürgermeisterkollegen noch mit einer faustdicken Überraschung: "Ich hab da jemand, mit dem nötigen Kleingeld, der sich unter bestimmten Umständen finanziell beteiligen würde", sagt er und blickt schmunzelnd in die fragende Runde. Er wusste, Gerhard Schöningh, den Inhaber der Galopprennbahn Hoppegarten, hatte niemand als möglichen Geldgeber auf der Rechnung.