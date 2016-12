U16 des VC holt Landesmeisterschaft

artikel-ansicht/dg/0/

Brandenburg (MZV) Einen nicht für möglich gehaltenen Schlusspunkt setzte die männliche Großfeldjugend in der heimischen Marienberghalle. Als Nummer drei des Landes peilte das Team von Trainer Sebastian Pfeiffer in erster Linie die anspruchsvolle Qualifikation zur Nordostdeutschen Meisterschaft an. Was stattdessen an einem wahrlich perfekten Tag mit viel Überzeugung und Engagement möglich ist, belegten die sieben Jungs des VCB, die ohne Annahme- und Abwehrspezialist Jannes Fröhlich auskommen mussten, eindrucksvoll.

So sehen Überraschungssieger der Landesmeisterschaft Volleyball in der Altersklasse U16 aus: Der VC Blau Weiß aus Brandenburg.

Die Auslosung vor Ort ergab die perfekte Vorrunde, in der man erst ab der zweiten Spielrunde zunächst auf Schöneiche und anschließend auf die, als schlagbar eingestuften, Netzhoppers aus Königs Wusterhausen traf. Unter Schonung des angeschlagenen Zuspielers Tim Ullrich, stellte die Schöneicher Mannschaft von Trainerin Anja Müller erwartungsgemäß keine Schwierigkeit dar - die erste Hürde inklusive Halbfinaleinzug war nach einem überlegenen 2:0-Erfolg (25:12; 25:10) sicher genommen. Das nachfolgende Duell gegen die Netzhoppers und ihrem Coach Florian Grüschow hatte nun hohe Bedeutung - der Sieger würde im Halbfinale auf einen vermeintlich leichteren Gegner treffen können und somit beste Chancen auf das Erreichen der Nordostdeutschen Meisterschaft am 19.03.2017 haben. Erneut ohne Tim Ullrich startend, begegneten sich beide Mannschaften auf ähnlichem Niveau, sodass das Spiel hin und her wog. Mit der Hereinnahme von Ullrich kippte die Partie schließlich zugunsten des VCB: das nun sichere Zuspiel ermöglichte den eigenen Angreifern bessere Möglichkeiten, erfolgreich zum Abschluss zu kommen und sich schließlich in Satz 1 mit 25:20 durchzusetzen. Für den zweiten Durchgang warfen die Gäste, angefeuert von leidenschaftlichen Eltern, nochmal alles in die Waagschale und steigerten die Intensität des Spiels enorm. Der VCB hielt in Bestbesetzung dagegen und wurde seinerseits lautstark nach vorne gepeitscht. Entsprechend knapp (25:23) ging auch der zweite Abschnitt an den VC Blau Weiß - der Halbfinaleinzug als Gruppenerster war perfekt.

In diesem warteten etwas überraschend die Sportfreunde Brandenburg mit Trainer Steffen Buchholz, die sich in der Vorrunde gegen die Zweitvertretung des VC Potsdam Waldstadt II durchzusetzen wussten. Als glasklarer Favorit gönnte Trainer Pfeiffer seinem Zuspieler erneut eine Pause und überlies einmal mehr Leon Weller die Spielgestaltung. Zu keinem Zeitpunkt war das Unterfangen, in das Finale einzuziehen, gefährdet - zu deutlich stellen sich die Satzstände (25:9; 25:14) dar, sodass es auch keinen großen Jubel darüber gab, dass man die anvisierte Qualifikation zur überregionalen Meisterschaft tatsächlich erreicht hatte. Im zweiten Halbfinale setzten sich zur Überraschung aller, im wahrscheinlich besten Spiel des Tages, die Netzhoppers gegen den mit Auswahlspielern gespickten Titelfavoriten vom VC Potsdam Waldstadt I durch - 25:12; 16:25; 16:14 hieß es hier am Ende.

Das Finale um die Landesmeisterschaft geriet demnach zu einer Neuauflage des Vergleichs aus der Vorrunde, in das die Netzhoppers mit der Hypothek des sehr kraftraubenden Halbfinals gingen. Trainer Pfeiffer begann in Bestbesetzung und sein Team spielte konzentriert und unbeirrbar sein Spielvermögen aus, wohingegen der Gegner mit zu vielen leichten Fehlern (in Ermangelung vorhandener Frische) zunächst nicht wie gewünscht dagegen halten konnte. Ein 25:18- Satzgewinn eröffnete urplötzlich eine neue Vorstellung davon, was an diesem Tag zum Greifen nahe gewesen ist. Gästetrainer Florian Grüschow mobilisierte für den zweiten Satz die letzten Reserven bei seinen Jungs und schickte ein Team zurück auf das Feld, das gekonnt zum Gegenangriff ausholte. Beide Mannschaften lieferten sich speziell in Angriff und Abwehr einen spannenden Schlagabtausch und standen einander in nichts nach. Gegen Ende des Durchgangs fiel das Pendel dann zunächst gen Königs Wusterhausen aus, die per Aufschlagserie zum 22:19 das Finale auf Kurs "Tiebreak" steuerten. Nach erfolgreicher Auszeit konterte der VCB unmittelbar und ließ bei eigener Aufschlagserie bis zum Schluss nicht mehr davon ab, das Unvorstellbare wahr werden zu lassen.

Mit dem letzten erfolglosen Abwehrversuch der Netzhoppers und dem Abpfiff des Schiedsrichters bei 25:22 brachen schließlich alle Dämme und der Jubel bei Eltern und Sportlern kannte keine Grenzen: der VC Blau Weiß Brandenburg gewinnt als Außenseiter die Landesmeisterschaft in der Altersklasse U16-männlich und wird als beste Mannschaft des Landes Brandenburgs bei der Nordostdeutschen Meisterschaft antreten. Es spielten: Till Florin - Bastian Güttge - Sebastian Hellwin - Henryk Leue - Justus Neu - Tim Ullrich - Leon Weller.