Eine BroschÃ¼re zum JubilÃ¤um

Brandenburg (MOZ) Das Jubiläum zehn Jahre deutsch-israelischer Jugendaustausch in der Stadt Ra´anana als Anlass nehmend, haben sich die Vereinsmitglieder des "Ra´anana e.V." entschlossen, in Zusammenarbeit mit dem seit März bestehenden Juniorteam, eine Broschüre zum 10-jährigen Bestehen der Jugendaustauschbeziehungen zu entwickeln. Zu erfahren gibt es auf 16 Seiten unter anderem etwas zu 10 Jahren voller Begegnungen, engagierter Jugendgruppen aus Deutschland und Israel, sowie wertvoller Erfahrungen für den Lebensweg junger Menschen. Informationen zum Trägerverein "Ra´anana e.V.", sowie den deutschen und israelischen Partnern, einen Überblick zu den Inklusionsbegegnungen gemeinsam mit der Lebenshilfe Brandenburg-Potsdam e.V., ein großes Dankeschön an alle Helfer, die Vorstellung unseres Juniorteams und eine Chronik der vergangenen Austausche. Für alle Interessierten stehen Druckexemplare auf Anfrage unter mail@raanana-ev.de zur Verfügung.