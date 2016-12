Vor dem Fest noch SpaÃŸ im Becken

artikel-ansicht/dg/0/

artikel-ansicht/dg/0/1/1540190/

"Nicht alle, die heute hier sind, wohnen oder trainieren auch in Schwedt. Über die Feiertage kommen aber viele in die Oderstadt oder Umgebung, um mit Verwandten das Fest zu feiern. Der Besuch lässt sich dann gut mit unserem sportlichen Jahresausklang am Tag vor Heiligabend kombinieren. So haben wir alten Sportkumpels auch wieder mal Gelegenheit, gemeinsam Wasserball zu spielen und über alte Zeiten zu plaudern, um uns dann komplett der Familie zu widmen", erzählte Steffen Opitz, Organisator, Schiedsrichter und Trainer der SSV PCK Schwedt.

Mehr als 40 Sportler brachten bei der Torejagd das Wasser in Wallung. Acht U-13- und 15 U-18-Spieler sowie gut 20 Spieler der Männeraltersklasse hatten sich eingefunden. Das Spielfeld war schnell aufgebaut. Vor zahlreichen Zuschauern, Eltern, Fans und Freunden marschierten die Sportler unter Posaunen- und Trompetenklängen von Jannes Krasa und Hannes Opitz nach Aidas Triumphmarsch ein und nahmen zur Begrüßung am Beckenrand Aufstellung.

Zuerst stellten die U-13-Sportler (aufgestockt mit U-18-Spielern) ihr gewachsenes Können unter Beweis. Sie spielten zweimal sieben Minuten und zeigten eindrucksvoll, dass sich die drei Trainingscamps und die gute Trainingsbeteiligung über die gesamte Saison gelohnt hatten. Auch Lukas Timm und Niclas Arnusch, die Jüngsten im Bunde, sind mittlerweile echte Wasserballer, denn sie beherrschen das Grundhandwerk. Jedes erzielte Tor der Kleinen wurde mit viel Beifall honoriert. Glücklich, aber teils auch enttäuscht, weil für sie das Match schon beendet war, stiegen sie aus dem Wasser. An der Bar bekamen sie vom Trainer eine Cola spendiert und die fünf Besten (Niclas Stredak, Artur Nier, Marcel Mattner, Janne Havenstein, Hannes Opitz) bekamen dann noch einmal Gelegenheit, in der U-18-Partie mitzuwirken. Der ältere Jahrgang zeigte schon ein höheres Niveau. Hier ging es körperbetonter zur Sache, was beim Wasserball aber dazu gehört. Wasserball ist eben die schwierigste, anspruchsvollste und älteste olympische Mannschaftssportart. 1900 spielte man erstmals um olympische Medaillen - also acht Jahre früher, als die Fußballer.

Zum Abschluss des Abends gab es das Männer-Match, welches den Zuschauern gefiel. Einige Aktive spielen ja mittlerweile sogar in der 2. Bundesliga. Über weite Strecken war die Begegnung fair, wenngleich vom Schiedsrichter auch alle Strafregister - von der 20-Sekundenzeitstrafe über Fünfmeter-Strafwurf, Stürmerfoul, Meckern und so weiter - gezogen wurden. Das gehört dazu. Die Ergebnisse aus den drei Partien waren völlig nebensächlich und wurden deshalb auch nicht bekanntgegeben.

Unterm Strich hatten die mehr als 100 Zuschauer einen tollen Sportabend erlebt, der gute Werbung für den Wasserball war. Den Abend ließen die Sportler und Gäste an der Bar oder später auf der Bowlingbahn ausklingen.

Die Schwedter Wasserballer blicken auf ein erfolgreiches Jahr zurück, vom Staffelgewinn im holländischen Ter Apel bis hin zur Bronzemedaille bei der Männer-Landesmeisterschaft. Die U 13 zeigte Erfolge im ostregionalen Vergleich, beim Turnier in Bielefeld und auch in Buxtehude.

Im Jahr 2017 starten die Männer bei den Masters in Spremberg und fahren zum zehnten Mal zum Turnier nach Ter Apel in Holland. Außerdem will die SSV PCK Kontakte zu Arkonia Stettin knüpfen. Dort gibt es auch eine Jugend- und eine Männermannschaft.