Die besten Barnimer Teams sind am Start

Eberswalde (MOZ) Der Reigen der Knaller-Budenzauber-Events in diesem Jahr wird am Mittwoch mit dem Bürgermeister Turnier in Eberswalde eröffnet. Die acht besten Barnimer Teams geben sich hier ein Stelldichein. Der FV Preussen Eberswalde will den Titel aus dem Vorjahr verteidigen.