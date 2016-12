Weihnachtslieder am Wasserturm

artikel-ansicht/dg/0/

Waldsieversdorf (MOZ) An die 200 Besucher waren am Heiligabend an den Wasserturm gekommen, um sich vom Buckow-Waldsieversdorfer Blasorchester mit Weihnachtsliedern auf die Festtage einstimmen zu lassen. Die traditionelle Veranstaltung fand bereits zum 23. Mal statt.

artikel-ansicht/dg/0/1/1540196/

Rosemarie Herbrich lud die Besucher zu Beginn ein, sich mit einem Glühwein etwas in Stimmung zu bringen. Dazu hatte die Vorsitzende des Heimatvereins gleich neben dem Wasserturm einen kleinen Stand aufgebaut, an dem gegen kleine Spenden auch verschiedene Tees und Gebäck angeboten wurden. Doch die Stimmung war auch so prächtig. Manche Besucher sangen bei "Oh, du fröhliche" und anderen bekannten Weisen mit.

Wie Annegret Lange, die mit ihrem Mann schon seit Jahren diese Traditionsveranstaltung besucht. "Ohne können wir uns Heiligabend gar nicht mehr vorstellen", sagt die Strausbergerin und nippt an ihrem Tee. Auch die Waldsieversdorferin Birgit Sternekieker hat das Bläserkonzert fest in ihrem Terminkalender.

Derweil setzen die Bläser am Wasserturm ihre Instrumente zu einem weiteren Lied an. Ob die Tradition wirklich schon vor 23 Jahren begründet wurde, darüber gehen die Ansichten der Musiker etwas auseinander. Aber der damalige Orchesterleiter Franz Heinze, der mit dem früheren Bürgermeister Erich Ritter die Idee dazu hatte, der sollte es eigentlich wissen.

So lässt sich denn auch Torsten Bade umstimmen. Bade ist seit 46 Jahren dabei, seit 16 Jahren leitet er das Blasorchester mit seinen derzeit 25 Mitgliedern, das 2017 sein 60-jähriges Bestehen feiert.

Während andere Ensembles mit dem Nachwuchs so ihre Sorgen haben, waren in diesem Blasorchester schon immer zwei, drei Generationen gleichzeitig aktiv. "Bei uns steht der Spaß im Vordergrund, wir feiern auch gerne", sagt Bade, dessen beide Söhne mittlerweile auch dabei sind. Der Klarinettist Wolfram Scharff spielte erstmals vor 30 Jahren mit. Die Freude am gemeinsamen Musizieren hat sich auf seinen Sohn übertragen. Der 13-Jährige hat unlängst als Schlagzeuger angefangen. Oder Erich Heidler, der zu den Gründungsvätern des Blasorchesters gehört. Dessen Beispiel folgen inzwischen seine beiden Enkel.

Ursprünglich gegründet als Bläserchor der katholischen Kirche zur Begleitung von Messen, hat sich das Repertoire im Laufe der Jahrzehnte deutlich erweitert. Jeden Montag wird geprobt - seit Oktober nun im Waldkautz. Gespielt wird auf Volksfesten und in Kirchen.

Allein am Heiligabend hatte das Blasorchester drei Auftritte. "Wenn es nach den Anfragen geht, könnten wir deutlich mehr Auftritte haben", sagt Torsten Bade. "Aber wir sind Amateure und machen das in unserer Freizeit", setzt der Leiter der Oberschule Müncheberg hinzu.