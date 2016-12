"FÃ¼r mich ist es richtig Weihnachten"

artikel-ansicht/dg/0/

Bernau (MOZ) Bereits seit vielen Jahren ist die Chefarzt-Visite Heiligabend im Immanuel-Klinikum in Bernau Tradition. Unter den Patienten, die diesmal Weihnachten im Krankenhaus verbrachten, war der 105-jährige Arnold Leissler, der erst wenige Tage zuvor am Herzen operiert worden war.

Ein Wunsch geht in Erfüllung: Der 105-jährige Arnold Leissler stößt mit Chefarzt Prof. Christian Butter, Nichte Dorit Hein und Krankenhausseelsorger Ralf-Peter Greif (v.r.) zum Weihnachtsfest und auf seine Gesundheit an. © MOZ/Olav Schröder

Seit 1995 gehören die Weihnachtsvisiten im Bernauer Krankenhaus zum 24. Dezember dazu. In diesem Jahr aber zeichnete sich eine besondere Situation ab. Wenige Tage vor dem Fest wurde Arnold Leissler mit Herzproblemen eingeliefert. Der 105-Jährige erhielt eine Aorten-Herzklappe in Kathetertechnik, die über die Leiste eingesetzt wurde. "Das ist in dieser Konstellation wahrscheinlich weltweit einmalig", sagte Prof. Christian Butter, Chefarzt der Kardiologie am Immanuel-Klinikum Herzzentrum Bernau.

Dass der Patient nach dem Eingriff schnell wieder auf dem Weg der Genesung ist, wird Heiligabend offensichtlich. "Für mich ist es richtig Weihnachten", sagte er, nicht etwa in seinem Zimmer, sondern im Gemeinschaftsraum der kardiologischen Abteilung, als er mit Christian Butter, Krankenhausseelsorger Ralf-Peter Greif, Pflegedienst-Bereichsleiterin Fanni Müller und Familienangehörigen zusammensitzt. Dabei wurde ihm ein besonderer Wunsch erfüllt: Zur Feier des Tages darf er mit einem Glas Whisky anstoßen. Aufrecht sitzt er am Tisch, bestimmt das Gespräch: "Die Treppen geht's noch alleine hoch", berichtet er.

Seine Nichte Dorit Hein und ihr Ehemann Heinrich Burgdorf aus Hannover sind auch mit dabei. Ebenso sind Grazyna Jedrzejczak und Krystyna Milkolayszak, die den Onkel und viele Jahre seine Frau als Pflegekräfte betreuen, nach Bernau gekommen. In Hannover, berichtet Dorit Hein, habe kein Krankenhaus den Eingriff vornehmen wollen. Dort habe man aber das Bernauer Klinikum und Herzzentrum empfohlen.

Auch wenn das Krankenhaus bemüht ist, dass möglichst viele Patienten die Weihnachtsfeiertage zu Hause verbringen können, ist dies natürlich nicht immer umzusetzen. Einige Patienten werden zum Fest abschließend entlassen, andere müssen nach Weihnachten wiederkommen. "Eine gute gesundheitliche Versorgung wird aber von vielen auch als ein Weihnachtsgeschenk gesehen", sagt Ralf-Peter Greif.

Besonders bei Kindern ist die Klinik bemüht, sie Weihnachten nach Hause zu entlassen. Wer allerdings die Festtage dennoch im Krankenhaus verbringen muss, erhält zur Versüßung von Ärzten und Pflegekräften bei der Weihnachtsvisite einen Geschenkbeutel mit weihnachtlichen Naschereien und kleinen Überraschungen überreicht.