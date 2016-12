Warten auf den Ehrengast

artikel-ansicht/dg/0/

Aufgeregt rennt die kleine Saidy durch Zimmer und Flure. Sie kann es kaum erwarten. Dann endlich: Von unten ist das laute Läuten einer Glocke zu hören. Von der Treppe aus wagt sie immer mal wieder einen Blick nach unten. Schließlich kommt ein älterer Herr in rotem Mantel nach oben gestapft: es ist der Weihnachtsmann. "Ho ho ho", ertönt es von unten herauf. Stufe für Stufe nähert er sich den wartenden Gästen, die es sich im Obergeschoss neben dem bunt geschmückten Weihnachtsbaum gemütlich gemacht haben.

Nicht erst am 24. Dezember, sondern bereits die Tage vorher habe Saidy immer wieder gefragt, wann der Weihnachtsmann kommt, erzählt ihre Mutter Susanne Schimpf. Bevor es am Heiligen Abend aber soweit war, saß die neunköpfige Familie bei einem leckeren Essen im Wohnzimmer zusammen. Jeder habe etwas mitgebracht, erzählt Saidys Großmutter Carmen Wilberg. Neben den Klassikern wie Kartoffelsalat und Würstchen gab es auch Ratatouille.

Schließlich kommt der ersehnte Moment. Oben angekommen, hält der Weihnachtsmann - eigentlich Christian Becker - den Sack bereit. Etwas schüchtern versteckt sich die Dreijährige noch hinter ihrer Mutter und blickt den Mann mit dem weißen Bart mit großen Augen an. Dann übergibt er ihr die Geschenke. Und Saidy darf am Ende selbst noch einen Blick in den Sack werfen. "Such mal ein bisschen", ermuntert er sie. Die erste Aufregung ist schnell verflogen und das kleine Mädchen packt munter die Geschenke aus. Ein Spielauto und eine Puppe kommen zum Vorschein. Dann verweilt sie noch ein wenig auf dem Schoß des Weihnachtsmanns. Saidy und ihre Mutter stimmen noch "Lasst uns froh und munter sein" an.

"Wir haben gedacht, dass sie Angst hat", sagt ihre Mutter später. Aber das sei nicht der Fall. Es sei das erste Mal, dass der Weihnachtsmann zu der Familie nach Eichwerder kommt. Für die Eltern ist es etwas Besonderes, das Spektakel zu beobachten. "Wir freuen uns, wie sie sich freut", bringt die 29-Jährige es auf den Punkt. Als der Weihnachtsmann wieder weg ist - Christian Becker hatte am Heiligen Abend insgesamt acht Familien in der Region zu versorgen - fragt die Mutter ihre Tochter: "War es schön, dass der Weihnachtsmann hier war?" "Ja", antwortet Saidy bestimmt. Bleibt zu hoffen, dass er im kommenden Jahr wieder in Eichwerder vorbeikommt.