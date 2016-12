Auf dem Teppich fliegen

artikel-ansicht/dg/0/

Schwedt (MOZ) Die achtjährige Laura Hecht hat eine Bühnentour auf dem fliegenden Teppich gewonnen. Laura ist der 15 000. Besucher des Weihnachtsmärchens "Aladin und die Wunderlampe" an den Uckermärkischen Bühnen Schwedt. Der fliegende Teppich spielte darin eine tragende Rolle. Er war am 26. Dezember das letzte Mal im Einsatz.

Aladin, die Prinzessin und das Traumedar haben ihren letzten großen Auftritt gehabt und nach dem Schlussapplaus Autogramme für die Zuschauer gegeben. In den zurückliegen fünf Wochen haben 15 000 Kinder und Erwachsene das Märchen gesehen, darunter Kinder aus Gartz und Tantow.

Für Laura Hecht aus Angermünde bot der Besuch der letzten Vorstellung eine Überraschung. Sie wurde als 15 000. Besucherin ermittelt und durfte an der Hand der Prinzessin hinter die Bühne gehen und auf dem fliegenden Teppich sitzen.

Doch wie gefährlich war es für die Schauspieler auf dem Teppich zu fliegen? Die Sultanstocher, die mit Aladin in den Bühnenhimmel gleitet, wird von Larissa Kristina Puhlmann gespielt. Sie sagt: "Das ist viel proben." Theaterpädagogin Waltraud Bartsch ergänzt: "Auf der Bühne spielt Sicherheit eine ganz große Rolle. Techniker und Schauspieler arbeiten eng zusammen."

Da ist kein Raum für lustige Schaukelei. Alles ist genau abgesprochen von der Flughöhe bis zu dem Moment, wenn sich sogar zwei Schauspieler auf dem Teppich befinden. "Theater ist auch Verabredung", lüftet Waltraud Bartsch ein wenig das Geheimnis. Frauke Bischinger hatte als Bühnenbildnerin die Grundidee für den fliegenden Teppich. Er gaukelt auf einer Holzkonstruktion wertvolle orientalische Knüpfarbeit vor. Umgesetzt haben das die Mitarbeiter in den Werkstätten des Theaters. Am liebsten hätten sie auch noch die Schnüre, an denen der Teppich über die Bühne schwebt, unsichtbar gemacht. Aber hier hat das Theater im Vergleich mit Disneys Filmwelten Grenzen. "Für die Kinder war es trotzdem ein Zauber", weiß Waltraud Bartsch.

Für die Zuschauer unsichtbar haben die Techniker in der Bühnengasse gestanden und den Teppich bewegt. Sie haben das Teppichfahren vorher richtig geübt. Aladindarsteller Conrad Waligura musste sich sicher fühlen können. "Unser Werkstattchef Mathias Funk hatte da eine besondere Verantwortung", sagt Waltraud Bartsch.

Sie hat ermittelt, dass unter den 15 000 Zuschauern auch 4000 Kinder aus Polen waren. Nicht nur Schulen und Kindergärten aus Polen waren gekommen, sondern auch Familien. Für die meisten polnischen Schulen ist der Märchenbesuch in Schwedt Tradition, weil es in Stettin kein so großes Haus gibt, das in der Art wie das Schwedter Theater Vorstellungen für Kinder bietet. Besonders gern haben polnische Besucher eine extra Autogrammstunde mit den drei polnischen Schauspielern aus "Aladin" genutzt.

Zum dritten Mal haben die Uckermärkischen Bühnen eine Märchenvorstellung für Erwachsene gegeben. Ungefähr 400 Erwachsene waren dem Zauber Aladins erlegen. Sie wurden in ihren Reaktionen auf das Bühnengeschehen etwas mutiger, sobald die anwesenden Kinder die Schauspieler angefeuert haben. Schon jetzt ist sicher, dass es auch beim Weihnachtsmärchen 2017 eine Vorstellung für Erwachsene geben wird.

Das nächste Märchen heißt übrigens "Zwerg Nase" und stammt vom Dichter Wilhelm Hauff.