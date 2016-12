Einheitsdenkmal auf Wiedervorlage

artikel-ansicht/dg/0/

Das in Berlin geplante Einheitsdenkmal ist nach einem Dauerstreit auf Eis gelegt worden. © dpa/Milla&Partner/Sasha Waltz

Dort war das Freiheits- und Einheitsdenkmal nach einem Dauerstreit 2014 auf Eis gelegt worden. In Berlin hatte der Haushaltsausschuss des Bundestags im April den Bau einer riesigen begehbaren "Waage" gestoppt, weil die Kosten vor Baubeginn von zehn auf fünfzehn Millionen Euro gestiegen waren.

Grütters sagte, sie begrüße es, dass der Kulturausschuss Anfang 2017 über das weitere Vorgehen berate. "Es erfüllt uns mit Freude und auch mit Stolz, dass die Menschen in der DDR das autoritäre SED-Regime unblutig gestürzt und die Herstellung der Deutschen Einheit ermöglicht haben", sagte sie. "Das hat in unserer sonst oft so bitteren Geschichte ein sichtbares Zeichen verdient. Und es ist traurig, dass wir ein solches öffentliches Denkzeichen bisher nicht geschafft haben."

Skeptisch äußerte sie sich zum Wiederaufbau der Kolonnaden am ursprünglichen Standort für das Berliner Einheitsdenkmal, dem früheren Kaiser-Wilhelm-Nationaldenkmal. Der Haushaltsausschuss hatte für das Projekt überraschend 18,5 Millionen Euro zur Verfügung gestellt. "Hier sind die üblichen Abläufe vor lauter Großzügigkeit etwas durcheinandergeraten", sagte Grütters. "Einen so retrospektiven Bau ohne öffentlichen Meinungsbildungsprozess in die Mitte der Hauptstadt zu stellen, ist fast schon anmaßend."