Helfer geben das Licht weiter

artikel-ansicht/dg/0/

Rathstock (MOZ) Am Heiligen Abend wird die Personalnot in der Evangelischen Kirche stets besonders deutlich. Die 94 Predigtstellen im Bereich des ehemaligen Kirchenkreises Oderbruch werden von nur noch acht Pfarrern im Raum Bad Freienwalde und sechs im Raum Seelow betreut. Bloß gut, dass dann Pfarrer im Ruhestand und ehrenamtliche Lektoren helfen.

artikel-ansicht/dg/0/1/1540202/

"Als mir meine Mutter erzählte, dass in Rathstock in diesem Jahr kein Heiligabend-Gottesdienst stattfinden könne, hab' ich Pfarrer Martin Müller angerufen und gesagt: Ich mache das", berichtet Sebastian Krüger.

Der Golzower hängt an Rathstock und seiner Kirchengemeinde, in der er "jeden kennt", wie er sagt. Als Sohn des ehemaligen Sachsendorfer Pfarrers Horst Krüger war er 1992 mit nach Rathstock umgezogen, wo die Eltern fortan im Pfarrhaus lebten und wo Mutter Ursula noch heute zu Hause ist.

Im Pfarrhaus befindet sich auch der Kirchsaal, in dem seit 1952 die Gottesdienste stattfinden. Die Rathstocker Kirche war zum Kriegsende stark beschädigt und 1949 abgetragen worden.

Seit der Podelziger Pfarrer Gottfried Hemmerling in den Ruhestand getreten ist, wird die Rathstocker Kirchengemeinde vom Mallnower Pfarrer Müller mit betreut. Doch in diesem Jahr hat der auch die Vakanzvertretung für die Seelower Kirchengemeinde übertragen bekommen und somit 14 Predigtstellen zu betreuen. Der Prioritätensetzung wären die Rathstocker zum Opfer gefallen.

"Das sind vorwiegend ältere Leute. Die wollen am Heiligen Abend nicht woanders hin fahren. Das wäre für sie auch ein Bruch mit der Tradition. Und die Rathstocker Christen sind sehr traditionsbewusst", weiß Sebastian Krüger. Er begrüßte jeden der 22 Besucher persönlich.

Die Glocke läutete Krügers Sohn Marcel an dem Abend für Roswitha Borchert, die 81-jährige gute Seele der Rathstocker Kirchengemeinde.

Sebastian Krüger musste sich für die Leitung des Gottesdienstes gründlich vorbereiten. Schließlich war es neun Jahr her, dass der 49-Jährige als Lektor zuletzt einen Gottesdienst übernommen hatte, damals in Zechin. Seine Lektoren-Ausbildung habe er vor mehr als 20 Jahren von der damaligen Seelower Pastorin Dorothea Dressel erhalten, erinnert sich der Wahl-Golzower. Er ist nach der Hochzeit mit Ehefrau Elke 2001 ins Nachbardorf gezogen, lebt seitdem im Golzower Pfarrhaus. Krüger hätte es am Heiligabend also bequem haben können, nur ein paar Stufen nach untern gehen müssen, um dem Gottesdienst beizuwohnen. Doch das wollte der Mann, der im Immobilien-Management der Bahn AG in Berlin arbeitet, seiner 90-jährigen Mutter und "seinen" Rathstockern nicht antun.

Also hat er sich einen vorbereiteten Predigttext aus dem Internet geholt und ihn teilweise umgeschrieben, um zu aktualisieren. Vor allem an jenen Stellen, in denen es um Angst und Schrecken, um Krieg und Terror ging. Dort hat der Lektor an die schrecklichen Ereignisse in diesem Jahr zwischen Nizza, Aleppo und dem Berliner Breitscheid-Platz erinnert. Und dann daran, dass Gott seinen Sohn in die Welt geschickt hat, um den Christen Hoffnung zu geben und Mut zu machen. "Wenn wir uns für Frieden und Gerechtigkeit einsetzen, den Schutzlosen helfen, geben wir das Licht, das Gott uns gesandt hat, weiter", sagte Sebastian Krüger.

Das Evangelium in Form der Weihnachtsgeschichte, die er im Wechsel mit Ehefrau Elke las, wurde mehrfach durch Lieder unterbrochen, deren Gesang Krüger anstimmte. "Schade, dass niemand mehr die E-Orgel im Kirchsaal spielen kann", bedauert der Lektor, der dann Fürbitte für alle Einsamen, Verzweifelten, Erschöpften, Ängstlichen, für die Opfer von Krieg, Gewalt und Hunger hielt. Für "Brot für die Welt" und die Gemeinde war dann auch die Kollekte bestimmt.

Als Sebastian Krüger den Gottesdienst beendet und die Teilnehmer mit besten Wünschen für die Weihnachtstage und das neue Jahr entlassen hatte, ergriff der Rathstocker Eberhard Ulrich das Wort. Er bedankte sich im Namen der Kirchengemeinde herzlich für Sebastian Krügers Einsatz. Das Engagement der Laien fand auch Carmen Kurze "toll". Sie war mit Mutter Margot Zibetzki aus Alt Tucheband gekommen, wo der Lektor, der den Gottesdienst leiten sollte, leider erkrankt war.