Revierpolizei stellt sich neu auf

Frankfurt (Oder) (MOZ) Das neue Jahr bringt Veränderungen bei der Frankfurter Revierpolizei. Das Stadtgebiet wird in sieben Bereich aufgeteilt für die je ein Beamter zuständig ist. Die personelle Besetzung wird derzeit abgestimmt, heißt es aus dem Dienstsitz in der Nuhnenstraße.

Ansprechpartner f├╝r die B├╝rger: Der Leiter des Polizeireviers Frankfurt Frank Bonack (55, rechts) und sein Stellvertreter Andreas Westphal (53) vor der Dienststelle in der Nuhnenstra├če 40.

Sie sind das Gesicht und die Allzweckwaffe der Polizei, halten den Kontakt zu Bürgern, Behörden, Vereinen, Bildungs- und Sozialeinrichtungen, Händlern und Einkaufszentren. Die Rede ist von den Revierpolizisten. "Für den Job braucht man vor allem langjährige Erfahrung in der Polizeiarbeit, Orts- und Menschenkenntnis", sagt Frank Bonack. Der 55-Jährige leitet seit August 2013 das Polizeirevier Frankfurt.

Die anstehenden Veränderungen haben vor allem damit zu tun, dass mehrere Revierpolizisten in den Ruhestand gehen, so Bonack, unter ihnen auch Bernd Hoschke (60), der rund zehn Jahre für den Bereich Altberesinchen zuständig war. Ab Januar wird das Stadtgebiet in sieben Bereiche aufgeteilt. Fünf sind innerstädtisch, nämlich Zentrum, Kleistpark, Süd, West und Nord. Von den beiden Außenbereichen umfasst der nördliche Kliestow, Booßen, Rosengarten, Pagram, Lichtenberg sowie den Bereich westlich von Birnbaumsmühle und der südliche Neuberesinchen, die Gartenstadt, Güldendorf, Lossow, Markendorf, Hohenwalde und das Junkerfeld. Auf rund 8000 Einwohner kommt ein Revierpolizist. "Zurzeit laufen die Feinabstimmungen darüber, welcher Kollege künftig für welchen Bereich zuständig ist", sagt Bonack.

Dienstsitz für alle ist die Wache in der Nuhnenstraße 40. "Alle Revierpolizisten haben hier Präsenzdienst und sind Ansprechpartner für Bürger, die Anzeigen stellen wollen oder Anfragen und Hinweise haben", sagt der Revierleiter. Zudem sei das City-Büro in der Carl-Philipp-Emanuel-Bach-Straße 22 jeden Dienstag- und Donnerstagnachmittag mit zwei Beamten besetzt.

Zum Kern der Arbeit der Revierpolizisten gehören Rundgänge durchs Viertel, Klinken putzen, Kontakt zu den Bürgern pflegen, Vertrauen aufbauen. Damit haben sie ein direkteres Verhältnis zu den Menschen als die Kollegen im Wach- und Wechseldienst, die nach Schichtplan zu Notfällen ausrücken. Das kommt ihnen bei Einsätzen zugute. Neben der Ermittlungsarbeit nach unterschiedlichen Anzeigen gehören die Unterstützung der Kriminalpolizei, Geschwindigkeitsmessungen, die Bearbeitung von Verkehrsdelikten, die Schlichtung von Nachbarschafts- und Familienstreitigkeiten sowie die Schulwegsicherung zum Dienstalltag der Revierpolizisten. Letztere ist vor allem in den ersten beiden Wochen nach Schuljahresbeginn sowie nach den Herbstferien ein Thema.

Im zu Ende gehenden Jahr nahmen die Revierpolizisten 600 Anzeigen auf und führten rund 700 Aufenthaltsermittlungen, unter anderem für Einwohnermeldeämter, Gerichte, Staatsanwaltschaften oder Bußgeldstellen, aus. "Wir bekommen Anfragen aus ganz Europa", sagt Andreas Westphal, der Koordinator für die Revierpolizei.Hinzu kamen 115 Haftbefehle, hauptsächlich Ersatzfreiheitsstrafen, die vollzogen werden, wenn vom Gericht auferlegte Geldbußen nicht bezahlt werden. "Nicht selten kommt es vor, dass die Zahlung dann kurzfristig doch noch erfolgt", berichtet Westphal und fügt schmunzelnd hinzu: "Einmal waren die Kollegen schon auf dem Weg zur JVA als die Nachricht eintraf, dass der Betrag bezahlt worden sei." Zudem waren die Revierpolizisten auch bei allen großen Einsätzen im Stadtgebiet dabei, dazu gehörten die Absicherung des Bunten Herings, des Helene Beach Festivals und des Altstadtfestes, der Fußballspiele im Stadion und der zahlreichen Demonstrationen.

Eng ist die Zusammenarbeit mit dem Amt für öffentliche Ordnung, dem Jugend- und dem Gewerbeamt sowie der polnischen Polizei. "In Slubice gibt es ähnliche Strukturen bei der Revierpolizei wie bei uns. Wir tauschen uns zu bestimmten Phänomenen aus, gehen gemeinsam auf Streife und unterstützen uns bei der Absicherung der Stadtfeste", sagt Frank Bonack.