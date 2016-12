Christkind in aller FrÃ¼he geboren

artikel-ansicht/dg/0/

Eberswalde (MOZ) Sie steht im 2016er Geburtenbuch des Werner-Forßmann-Krankenhauses unter der Nummer 693, bringt 3945 Gramm auf die Waage und misst 59 Zentimeter: Mary-Lu Mahlke. Am Heiligabend, 3.14 Uhr, hat die Tochter von Jenny Mahlke das Licht der Welt erblickt. Ein Christkind also.

Eigentlich ein verspätetes. Denn der errechnete Entbindungstermin war bereits der 13. Dezember, erzählt die 17-jährige Mutter aus Bad Freienwalde. Als sie sich am 23. Dezember erneut in der Klinik vorstellte, wurde die Geburt eingeleitet. Neun Stunden später gab es den ersten Schrei. Und Mama Jenny hielt glücklich ihren Nachwuchs in den Armen.

Mit ihr freuen sich vor allem die Oma und die Tante von Mary-Lu. "Meine Schwester ist gerade selbst schwanger", so Jenny Mahlke, die noch zuhause bei der Mutter wohnt. Künftig dann also drei Generationen. "Meine Mutter ist total glücklich, sie hat auch den Namen ausgesucht", verrät die 17-Jährige, die sich nach dem Schulabschluss jetzt erst mal auf ihren Sonnenschein konzentriert. "Wenn alles klappt, würde ich aber im Sommer gern mit einer Ausbildung zur Kauffrau im Einzelhandel anfangen."

Jenny Mahlke selbst ist in Wriezen geboren. Die dortige Geburtsstation ist aber schon vor einigen Jahren geschlossen worden. Deshalb habe sie sich jetzt für Eberswalde entschieden. Zumal es am "Forßmann" eine Kinderstation gibt. "Hier ist alles vor Ort." Bei einer Kreißsaalführung habe sie sich vorab informiert.

Am ersten Feiertag macht Matheo das Glück von Vanessa Müller und Michél Ladewig aus Neugrimnitz perfekt. Um 12.52 Uhr kam der Junge mit 3160 Gramm bei einer Größe von 54 Zentimetern auf die Welt. Per Kaiserschnitt. "Wir hatten für Weihnachten nichts geplant. Denn Termin war der 23. Dezember. Es war also klar, dass er ums Fest herum kommt", erzählt die 22-jährige Mama, am zweiten Feiertag - nach der nicht ganz leichten Geburt - noch etwas erschöpft, während der Kleine seelenruhig in ihren Armen schläft. Der Papa war bei der Geburt dabei. "Er hat das wirklich gut gemeistert", sagt die Freundin voller Anerkennung. Und er wolle am Ende der Elternzeit auch zwei Monate mit seinem Söhnchen zuhause genießen. Daheim sei alles für die Ankunft des Nachwuchses vorbereitet: das Zimmer gestaltet in Türkis-mint. "Kein kühles Blau", wie die Bundespolizistin betont.

695 Geburten bis zum 26. Dezember (am Montag gab es ein weiteres Weihnachtsbaby), die 700er Marke in Sichtweite - das "Forßmann" könnte sie bis Silvester überspringen. Erstmals seit vielen Jahren. Aber selbst wenn nicht, schon die jetzigen 695 sind ein Rekord in der Nach-Wende-Statistik des Barnimer Klinikums. Dr. Dieter Hüseman, Chefarzt der Eberswalder Kinderklinik, bestätigt: Die Geburtenquote ist 2016 gestiegen. Nicht nur in Eberswalde, sondern in ganz Berlin und Brandenburg. Und dies sei nicht allein mit der Aufnahme von Flüchtlingen zu erklären. Wie nachhaltig dieser Trend ist, wie lange er anhält, dies freilich bleibe abzuwarten.