Olympia-Premiere als HÃ¶hepunkt

Beeskow (MOZ) Bis zum 8.Februar können die Leser der Märkischen Oderzeitung für ihre Athleten zur Wahl der populärsten Sportler des Jahres 2016 in Oder-Spree stimmen. Die MOZ stellt in loser Folge alle Kandidaten vor. Heute: Geher Hagen Pohle vom Verein Leichtathletik in Beeskow.

Das Jahr 2016 wird Hagen Pohle so schnell nicht vergessen. Der Geher aus Beeskow feierte Mitte August in Rio de Janeiro seine Premiere bei Olympischen Sommerspielen. Der 24-Jährige, der beim SC Potsdam von Bundestrainer Ronald Weigel betreut wird, wurde über 20 Kilometer in Rio 18. in 1:21:44 Stunden (fünftbeste Zeit seiner Karriere) und gab über die 50Kilometer auf.

"Da nicht das Ziel erreicht zu haben, ist schon enttäuschend. Aber es überwiegt das tolle Erlebnis, dabei gewesen zu sein, wenn sich die besten Sportler aus aller Welt an einem Ort treffen. Natürlich freue ich mich über die gute Platzierung und Zeit auf den 20Kilometern", erklärt der Bundespolizist, dessen Heimatvereine Leichtathletik in Beeskow und der SSV Rot-Weiß Friedland sind. Die hatten ihn auf dem Beeskower Marktplatz auch feierlich nach Rio verabschiedet.

Neben der Olympia-Premiere war 2016 für Hagen Pohle, der auch Nachwuchs-Leichtathleten trainiert und als Kampfrichter unterwegs ist, insgesamt ein erfolgreiches Jahr. "Vor allem konnte ich im tschechischen Podebrady im April mit meiner neuen Bestzeit von 1:19:58 Stunden einen wichtigen Schritt machen. Damit bin ich in diesem Jahr in Europa auf Platz vier und in der Welt auf Platz 22", sagt der gebürtige Frankfurter. "Danach folgten solide Wettkämpfe beim Weltcup mit Platz 20 und bei Olympia. Beim Weltcup landeten wir in der erstmals als Team-WM bezeichneten Mannschaftswertung auf Rang vier - als beste Europäer." Zudem wurde er Deutscher Vize-Meister über 20km und Dritter der Hallen-DM über 5000Meter Bahngehen.

Der Beeskower, der 2015 die Umfrage nach den populärsten Sportlern des Jahres von Oder-Spree gewann, bestritt als Läufer - so als Halbmarathon-Sieger beim Schlaubetalmarathon oder als 10-Kilometer-Gewinner bei Rotar-Run/Lennémeile in Frankfurt - auch Wettbewerbe in der Region. Und hier will er traditionell wieder das neue Jahr beginnen - mit dem Beeskower Neujahrslauf (Start 10.30Uhr). Danach geht es bereits am 4.Januar ins erste Höhentrainingslager der Saison, nach Dullstroom in Südafrika.

"2017 ist für mich eher ein Übergangsjahr für den neuen Olympia-Zyklus, welcher mit der Europameisterschaft in Berlin 2018 einen Zwischenhöhepunkt hat", erklärt Hagen Pohle, der die Feiertage bei seiner Familie in Beeskow verbrachte. Am zweiten Weihnachtsfeiertag feuerte er die Eishockey-Mannschaft der Berliner Eisbären beim DEL-Auswärtsspiel in Ingolstadt an. Der Beeskower ist ein großer Fan der Eisbären und auch der Friedländer Handballer, die er, wenn immer es seine Zeit erlaubt, live unterstützt.

Für den Athleten der Bundespolizeisportschule in Kienbaum hat das neue Jahr einige Höhepunkte parat. Im Mai findet in Podebrady der Europacup statt, bei dem die Titelverteidigung in der Mannschaftswertung Priorität hat. "Bei der Weltmeisterschaft am 13. August in London möchte ich die 20 Kilometer absolvieren und auf dem Prachtboulevard The Mall vor dem Buckingham Palast wieder in die Top 20 kommen - wie bei meiner Olympia-Premiere in Rio."