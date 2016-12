Die PreistrÃ¤ger stehen fest

artikel-ansicht/dg/0/

Rheinsberg (jr) Die Tombola-Gewinner des ersten Rheinsberger Adventkalenders stehen fest. Am Vormittag des 24. Dezember griff Bürgermeister Jan-Pieter Rau (CDU) 25-mal in die Losbox, um die Gewinner zu ziehen. Ursprünglich hatten die Organisatoren bei den Rheinsberger Unternehmen, Vereinen und anderen Beteiligten 24 Preise für die Aktion akquiriert. Zusätzlich hatte dann das Gast- und Logierhaus Warenthin einen Preis gestiftet.

Der Bürgermeister dankte den Akteuren für ihr Engagement und stellte in Aussicht, dass es auch im kommenden Jahr einen Adventskalender geben wird, bei dem sich verschiedene Gebäude und Einrichtungen vorgestellt werden. Er habe gern die Schirmherrschaft übernommen, wenn er auch bei den meisten Veranstaltungen nicht dabei sein konnte.

Entsprechend dem Reglement durfte jeder Besucher der 24 Kalenderorte am Gewinnspiel teilnehmen. Er brauchte nur einen Zettel mit seinem Namen und der Anschrift ausfüllen und in die Losbox, die von Ort zu Ort wanderte, einwerfen. Zu gewinnen gab es ein Wellness-Wochenende, Gutscheine für führerscheinfreie Boote, Konzertkarten und andere lukrative Preise.

Um live bei der Ziehung der Gewinner dabei zu sein, waren am Vormittag des Heiligabends rund 30 Rheinsberger in die Remise gekommen. Die Spannung war groß, als Rau in die Losbox griff und die Preisträger verkündete. Neben zahlreichen Einwohnern aus der Kernstadt, gehörten auch Bewohner der Rheinsberger Ortsteile und Gäste der Stadt zu den Gewinnern, die jetzt schriftlich benachrichtigt werden.

Über einen besonderen Preis konnte sich Klaus Herzberg aus Rheinsberg freuen. Er gewann eine Statistenrolle in der Oper "Carmen", die im kommenden Sommer auf dem Programm der Kammeroper steht. Den Preis übergab Bianka Grosse vom Freundeskreis der Kammeroper im Auftrag von Frank Matthus, der künstlerische Leiter des Opernfestivals.

Matthus will dafür extra eine Partitur schreiben. Klaus Herzberg, der beim Arbeitergesangsverein "Vorwärts" Mitglied ist, sieht darin kein Problem. "Wie jedes Jahr um diese Zeit werden wir unseren Urlaub an der Ostsee unterbrechen, um die Opernaufführung im Heckentheater zu erleben", sagte er am Sonnabend. Am 13. August wird er vermutlich selbst auf der Bühne stehen.