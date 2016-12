BMW nimmt Wartburg die Vorfahrt

artikel-ansicht/dg/0/

Ostprignitz-Ruppin (kus) Zwei Verletzte, zwei demolierte Autos und ein Schaden in Höhe von rund 12000 Euro - das ist die Bilanz eines Unfalls, der sich am Sonnabend bei Gühlen-Glienicke ereignet hat.

Der 32-jährige Fahrer eines BMW war aus Richtung Rheinsberg-Glienicke kommend auf der Kreisstraße unterwegs. Als er an der Kreuzung zu Landesstraße 16 ankam, wollte er auf diese abbiegen. Dabei beachtete er laut Polizeiangaben allerdings die Vorfahrt nicht, die er in diesem Fall einem Wartburg hätte gewähren müssen. Beide Fahrzeuge krachten zusammen. Dabei wurden die Insassen im Wartburg, die 67und 32 Jahre alt sind, verletzt. Beide mussten in die Ruppiner Kliniken nach Neuruppin gebracht werden, in denen sie versorgt wurden. Beide Autos waren derart kaputt, dass sie nicht mehr fahrbereit waren und abgeschleppt werden mussten, schilderte die Polizei.

Die Beamten hatten auch am Tag zuvor schon viel zu tun. Auf der Bechliner Chausee in Neuruppin waren am Mittag drei Autos aufeinander gefahren. Schadenshöhe: rund 11500 Euro. In Kyritz beachtete zur gleichen Zeit an der B5 eine Ford-Fahrerin die Vorfahrt nicht und stieß mit einem Nissan zusammen. Schaden: etwa 8000 Euro.