Betrunkenen Fahrer gestoppt

Polizeibericht Neuruppin vom 26.12.2016

Neuruppin (moz) POLIZEIBERICHT Einbrecher in der Bäckerei Fehrbellin (RA) Am Heiligen Abend sind in Fehrbellin Unbekannte in einen Backwaren-Shop an der Berliner Allee... mehr