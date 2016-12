Erfolg ohne Durchbruch

artikel-ansicht/dg/0/

(MOZ) Angesichts steigender Zahlen bei Übergriffen auf Geldautomaten ist die Festnahme von zwei Tatverdächtigen sicher ein Erfolg, aber kein Durchbruch. Es ist kein Geheimnis, dass international agierende Banden kein Mangel an Nachwuchs verzeichnen. Was auch dem Umstand geschuldet ist, dass die Übergriffe auf Automaten im Vergleich zum klassischen Banküberfall ungefährlicher und lukrativer sind.

Die Situation erinnert an die Zeit nach der Wende. Banken, Sparkassen und Postfilialen galten damals als schlecht gesichert. Bewaffnete Räuber kamen am Tag und in der Nacht. Die zumeist aus Rumänien stammenden Banden waren der schlecht ausgestatteten Polizei im Flächenland Brandenburg oft viele Kilometer voraus.

Die Überfälle hatten erst ein Ende, als die kleinen Geldinstitute schlossen oder Banken und Sparkassen Geld in mehr Sicherheit investierten. Genau diese Forderung stellt die Polizei auch heute. Inzwischen gibt es raffinierte Technik, um eine Sprengung der Automaten zu verhindern oder das Geld durch Farbbomben unbrauchbar zu machen. Über diese Möglichkeiten hat die Polizei die Betroffenen umfangreich informiert. Umsetzen müssen es die Banken.