Was fÃ¼r ein Jahr!

artikel-ansicht/dg/0/

artikel-ansicht/dg/0/1/1540215/

Deutlicher und überhaupt nicht ladylike formuliert es Diva Madonna. "Kann sich das Jahr 2016 jetzt nicht verpissen?", fragt sie auf Instagram. Die Liste der Künstler, die nach diesem Jahr nie wieder auf einer Bühne stehen werden, ist unendlich. Zu hoffen, dass sie sich in einer Art himmlischem Chor - mit Bowie, Prince, Leonard Cohen und nun auch George Michael - versammeln, nur ein schwacher Trost.

53 Jahre! Wer den großartigen Sänger, eleganten und feinsinnigen George Michael vor fünf Jahren bei seinem letzten Konzert in Berlin erlebt hat, erinnert sich auch an seine Hommage an Amy Winehouse. Wie sie brannte der Brite, der über viele Jahre seiner Prominenz ein Doppelleben führen musste, an beiden Enden. So viel Energie, so viel musikalische Inspiration haben sie gegeben. Jetzt, wo sie fort sind, bleibt uns nur das.