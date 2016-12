Verkehrsverbund reduziert Zahlungen an Niederbarnimer Eisenbahn

artikel-ansicht/dg/0/

Potsdam (MOZ) Zugausfälle auf der Regionalbahnlinie 26 (Berlin-Küstin) wegen fehlender Fahrzeuge kommen die Niederbarnimer Eisenbahn (NEB) als Betreiber teuer zu stehen. Wie die Geschäftsführerin des Verkehrsverbundes Berlin-Brandenburg (VBB), Susanne Henckel, in einem Schreiben an den CDU-Bundestagsabgeordneten Hans-Georg von der Marwitz mitteilt, wird für Ausfälle und Schlechtleistungen die Vergütung gemindert, "so dass für die NEB ein finanzieller Anreiz zur Erbringung der geforderten Betriebsleistungen besteht."

Der Politiker aus dem Landkreis Märkisch-Oderland hatte sich in einem Brief an den VBB und die NEB über Verspätungen, Zugausfälle und Kapazitätsengpässe in den seit September neu auf der sogenannten Ostbahn eingesetzten Fahrzeugen beschwert. Diese würden, so NEB-Geschäftsführer Detlef Bröcker, "noch nicht die gewünschte, und von den zuvor zum Einsatz gekommenen Talenttriebwagen gewöhnte Betriebsstabilität" aufweisen, so dass sich die Pünktlichkeitsquote auf 85 bis 88 Prozent reduziert habe. "Aufgrund der Eingleisigkeit der RB 26 reicht leider auch eine unpünktlich Zugfahrt aus, um im Ergebnis auch mehrere Folgefahrten durch die Weitergabe an den Kreuzungspunkten zu verspäten", begründet Bröcker.

Dass sich die NEB überhaupt von den zuverlässigeren Talenttriebwagen des Herstellers Bombardier verabschiedet hat, sei den VBB-Verträgen geschuldet. In ihnen ist festgeschrieben, "dass für den Einsatz auf dieser Linie ab Dezember 2015 nur noch Fahrzeuge mit landesweiter deutscher und polnischer Zulassung zum Einsatz kommen sollten", wie der NEB-Chef erklärt. Doch der einzig in Frage kommende Hersteller, die Firma Pesa aus Polen, habe erst mit Verspätung liefern können, so dass nach Aussagen von VBB-Geschäftsführerin Henckel die Triebwagen nach der Schulung der Lokführer nur im laufenden Betrieb getestet werden konnten, wobei technische Probleme wie Störungen beim Kuppeln oder an den Türen zutage getreten sind.

Die Unzufriedenheit vieler Pendler über die RB 26 könne sie deshalb verstehen, schreibt Henckel an den Bundestagsabgeordneten von der Marwitz. Inzwischen hat die NEB nachjustiert. Übergangsweise sollen nach VBB-Angaben drei angemietete Talenttriebwagen die Situation entschärfen. Zudem seien bereits vor drei Jahren beim polnischen Hersteller größere Fahrzeuge bestellt, bislang aber nicht zugelassen und ausgeliefert worden.

Die NEB versucht derweil zu beschwichtigen und stellt die Berichterstattung in den Medien in Frage, wenn von chaotischen Zuständen die Rede ist, weil in einem Waggon mit 140 Sitzplätzen 150 Fahrgäste unterwegs sind. "Dass Züge in der Hauptverkehrszeit auch zu 100 Prozent ausgelastet sein dürfen, ist sicherlich auch im Sinne der zweckmäßigen Verwendung der Regionalisierungsmittel des Bundes", argumentiert NEB-Geschäftsführer Detlef Bröcker im Brief an von der Marwitz.