Die einheitliche BÃ¼rgerversicherung ist nur theoretisch einfach

artikel-ansicht/dg/0/

(MOZ) Privatpatienten haben's leicht. Auf Arzttermine müssen sie nicht so lange warten wie Kassenpatienten. Im Krankenhaus liegen sie im Ein- oder Zweibettzimmer, und der Chefarzt bemüht sich persönlich um sie. Privatpatienten haben's aber auch schwer. Zum Jahreswechsel erhöhen viele private Krankenversicherer ihre Beiträge drastisch, teilweise um dreistellige Monatsbeträge. Mancher kann sie sich kaum noch leisten.

artikel-ansicht/dg/0/1/1540219/

Doch Mitleid mit Privatversicherten ist nicht der Grund für die SPD - und ähnlich für die Grünen und die Linke -, die Einführung einer Bürgerversicherung zu fordern, also ein Einheitssystem für alle: das der gesetzlichen Krankenkassen. Bei den Bürgern findet das in Umfragen hohe Sympathie, schon weil die meisten Kassenversicherte sind und sich als Patienten zweiter Klasse fühlen. Doch als Schlager hat sich dieses Thema schon im vergangenen Bundestagswahlkampf nicht erwiesen. Das dürfte 2017 nicht viel anders sein.

Derzeit sind etwa 70 Millionen Menschen gesetzlich krankenversichert und neun Millionen privat. Fast die Hälfte von letzteren sind Beamte mit besonders günstigen Tarifen. Das Problem der alternden Bevölkerung gehen beide Systeme ganz unterschiedlich an: Während die gesetzlichen Kassen ihre laufenden Kosten auf ihre Kunden verteilen und keine Vorsorge betreiben, bilden die privaten Versicherer Rücklagen für deren Alter. Das ist auch einer der Gründe für die Beitragserhöhungen: Die 200 Milliarden Euro, die sich angesammelt haben, werfen derzeit kaum noch Zinsen ab. Trotzdem könnte dies langfristig der nachhaltigere Ansatz sein.

Auf Dauer birgt die unterschiedliche Behandlung von Kassen- und Privatpatienten zweifellos viel Sprengstoff. Aber zwei Systeme unter einen Hut zu bekommen, ist schwierig. Es ist leicht zu sagen, dass sich alle Berufsanfänger gesetzlich versichern müssen. Aber was ist mit vorhandenen Kunden? Private Anbieter in gesetzliche umzubauen, klingt nur in der Theorie einfach.

Viel wichtiger wäre es, auf der Leistungsseite anzusetzen. Es ist schwer zu begründen, warum Ärzte oder Krankenhäuser für Privatpatienten deutlich mehr Geld bekommen als für Kassenmitglieder, und das nach ganz unterschiedlichen Systemen. Mediziner behaupten zwar gern, nur durch die höheren Einnahmen könnten sie ausreichend investieren und verdienen. Doch damit sägen sie letztlich an dem Ast, auf dem sie derzeit sitzen.