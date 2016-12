Polizeibericht Frankfurt (Oder) vom 26.12.2016

artikel-ansicht/dg/0/

In der Nacht zum Sonntag wurde in eine Gaststätte am Leipziger Platz eingebrochen. Der Täter hatte es auf die Spielautomaten abgesehen. Es wurden zwei Automaten aufgehebelt und die Geldkassetten mit Bargeld entwendet. Weiterhin stahl er eine Flasche Whisky aus der Auslage. Der entstandene Schaden wurde auf 5000 Euro geschätzt. Zur Spurensuche und –sicherung kam ein Kriminaltechniker zum Einsatz.

Die Stadt lässt heute auf dem Südring die Geschwindigkeit kontrollieren.

Blitzer