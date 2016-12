Polizeibericht Strausberg vom 26.12.2016

artikel-ansicht/dg/0/

artikel-ansicht/dg/0/1/1540221/

Strausberg. Unbekannte sind am Freitagnachmittag in ein Haus in der Birkenstraßeeingebrochen. Sie stahlen Bargeld und Schmuck. Gesamtschaden: rund 2000 Euro.

UngebeteneÜbernachtungsgäste

Strausberg. Zwischen dem 17. und 24. Dezember sind in der Kleingartenanlage Am Mühlengrund insgesamt neun Bungalows aufgebrochen worden. Die Täter übernachteten dort.

Spielautomatenaufgebrochen

Herzfelde. In der Nacht zum Sonntag wurde in der Rüdersdorfer Straße in ein Restaurant eingebrochen. Die Täter brachen die Spielautomaten auf. Schaden: 20 000 Euro.

Einbruch in fünfEinfamilienhäuser

Petershagen-Eggersdorf. In insgesamt fünf Einfamilienhäuser wurde im Ortssteil Petershagen in der Nacht zum Freitag eingebrochen. Der Schaden wird auf über40 000 Euro beziffert.