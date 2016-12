Polizeibericht Eberswalde vom 26.12.2016

artikel-ansicht/dg/0/

Lindenberg. Bei einer Autokollision sind in Lindenberg drei Menschen mit dem Schrecken davongekommen. Eine Mitsubishifahrerin war bei roter Ampel auf die Kreuzung B2/Bucher Straße gefahren und mit einem Toyota zusammengestoßen. Dessen Fahrerin und ihr 15-jähriger Sohn sowie die Unfallverursacherin erlitten leichte Verletzungen. Der Blechschaden liegt bei rund 8000 Euro.

Taxifahrergeschlagen

Neu-Lindenberg. Von wegen ruhige Fuhre zu Weihnachten: Für einen Taxifahrer endete eine Fahrt in der Nacht zum Montag nach einem handfesten Streit mit einem Fahrgast im Krankenhaus. Er hatte ihn nach Neu-Lindenberg gebracht, wo es zu Streitigkeiten kam. Der Fahrgast schlug dem Chauffeur ins Gesicht. Jetzt ermittelt die Kriminalpolizei.

Haustürscheibebeschädigt

Eberswalde. Die Verglasung einer Hauseingangstür in der Max-Planck-Straße in Eberswalde ist in der Nacht zum Montag beschädigt worden. Der Vorfall ereignete sich kurz nach Mitternacht.Schaden: rund 150 Euro.

Nummernschildergestohlen

Eberswalde. In der Nacht zum Montag sind in Eberswalde von einem Mercedes A-Klasse beide Kennzeichen gestohlen worden. Der Wagen stand in der Alfred-Möller Straße.

Einbrecher nehmenSchmuck mit

Schwanebeck. Aus einem Einfamilienhaus in Schwanebeck haben Einbrecher Schmuck gestohlen. Schaden: rund 500 Euro.