Polizeibericht Freienwalde vom 26.12.2016

artikel-ansicht/dg/0/

artikel-ansicht/dg/0/1/1540224/

Bad Freienwalde. In der Nacht zum Freitag wurde auf dem Werksgelände einer Werkstatt in der Wriezener Straße von Bad Freienwalde der Tank eines Pkw Renault aufgebohrt und der Kraftstoff daraus abgezapft. Der Gesamtschaden beläuft sich auf mindestens 1000 Euro.

Gestohlener Audisteht im Wald

Vierlinden. Am Heiligabend fand ein aufmerksamer Revierförster im Wald bei Vierlinden (Alt-Rosenthal) einen Audi A3. Bei der Kontrolle des Fahrzeuges stellte sich heraus, dass das es am Tag zuvor in Berlin gestohlen worden war.

Radio und Nummernschilder weg

Neuhardenberg. In der Nacht zum Freitag wurde in der Ernst-Thälmann-Straße aus einem Pkw VW Polo das Autoradio und die Kennzeichentafeln entwendet.