Polizeibericht Bernau vom 26.12.2016

Lindenberg. Bei einer Autokollision sind in Lindenberg drei Menschen leicht verletzt worden. Eine Mitsubishifahrerin war bei roter Ampel auf die Kreuzung B2/Bucher Straße gefahren und mit einem Toyota zusammengestoßen. Dessen Fahrerin und ihr 15-jähriger Sohn sowie die Unfallverursacherin wurden verletzt. Der Schaden an den Autos wird insgesamt mit rund 8000 Euro angegeben.

Taxifahrergeschlagen

Neu-Lindenberg. Von wegen ruhige Fuhre zu Weihnachten: Für einen Taxifahrer endete eine Fahrt in der Nacht zum Montag nach einem handfesten Streit mit einem Fahrgast im Krankenhaus. Er hatte ihn nach Neu-Lindenberg gebracht, wo es zu Streitigkeiten kam. Der Fahrgast schlug dem Chauffeur ins Gesicht. Jetzt ermittelt die Kriminalpolizei.

Einbrecher nehmenSchmuck mit

Schwanebeck. In ein Einfamilienhaus in der Salzburger Straße in Schwanebeck sind Einbrecher am Tag vor Heiligabend eingedrungen. Sie zerschlugen einen Fensterscheibe und gelangten so ins Hausinnere, wo sie Schränke öffneten und nach Wertsachen durchstöberten. Sie machten sich mit Schmuck davon und hinterließen einen Schaden in Höhe von rund 500 Euro.

Bernau. Vom 23. Dezember bis 3. Januar gilt grundsätzlich der Ferienfahrplan. Wie der Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg informiert, sind die in den Fahrplänen mit „nur an Schultagen“ gekennzeichneten Fahrten nicht unterwegs. Zum Teil gibt es spezielle Ferienfahrpläne mit reduziertem Takt.Silvester fahren Busse und Bahnen in der Regel wie an einem Sonnabend. In den Nächten zum 31. Dezember und 1. Januar fahren S- und U-Bahnen durchgehend.

Verkehrstipp