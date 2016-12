Polizeibericht Neuruppin vom 26.12.2016

artikel-ansicht/dg/0/

Fehrbellin (RA) Am Heiligen Abend sind in Fehrbellin Unbekannte in einen Backwaren-Shop an der Berliner Allee eingebrochen.Es wurden Schränke durchwühlt und mehrere hundert Euro Bargeld gestohlen.

Grauer Audi verschwunden

Neuruppin (RA) Ein grauer Audi A3 mit dem Kennzeichen OPR-O 926 ist zwischen Freitag und Sonntag in Neuruppin gestohlen worden. Das Auto stand zuletzt auf einem Parkplatz an der Ernst-Toller-Straße. Der Schaden beträgt zirka 5 000 Euro.

Seniorin angefahren

Fehrbellin (RA) Eine 77-jährige Frau ist am Freitag in Fehrbellin auf der Berliner Allee angefahren worden. Sie war auf die Straße gelaufen, als dort eine 48-Jährige mit ihrem Toyota fuhr. Die Seniorin wurde bei der Kollision verletzt, konnte aber wieder nach Hause gehen, nachdem sie im Rettungswagen behandelt worden war.