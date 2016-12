BlechblÃ¤ser Ã¼ber der Stahlstadt

artikel-ansicht/dg/0/

Eisenhüttenstadt (han) (MOZ) Die Familientreffen beim "Turmblasen" in der Lindenallee gehören seit fast 40 Jahren zur Tradition am Heiligabend in der Stahlstadt. Mit traditionellen und internationalen Weihnachtsweisen stimmte das Turmbläsersextett auch in diesem Jahr auf den heiligen Abend ein. Von 16 bis 17 Uhr lauschten zahlreiche Einheimische und ihre Gäste der Musik, trafen sich in der Magistrale mit Freunden und genossen gemeinsam bei einem Glas Glühwein, unter anderem beim Tourismusverein, die weihnachtliche Stimmung. Eigentlich war es, wie jedes Jahr und doch auch anders. Unter dem Publikum befanden sich viele ausländische Mitbürger, die einzeln oder in Gruppen, wie die vom EJF kamen. Für Betreuerin Heidi Wichmann ganz wichtig, dass die jungen Syrer, Afghanen, Gambier, Somalen die hiesigen Gepflogenheiten kennen lernen. Für Achmed, der mittlerweile an der Viadrina studiert und gut deutsch spricht, kein Thema: "Wir sind aufgeschlossen, dem, was hier passiert. Bei uns gibt es Weihnachten nicht. Vielleicht kann man das mit dem "Eid", dem Zuckerfest nach dem Ramadan vergleichen." So, wie sie genossen auch Gerhard Bärfelde und seine Kinder Heiko und Gina den Trubel im Stadtzentrum. "Wir sind aus Hamburg gekommen, nicht das erste Mal hier und haben durch die Bürgervereinigung Fürstenberg/Oder sowieso eine starke Bindung an die Heimat", so Heiko, der auf dem diesjährigen Weihnachtsmarkt der Mann im roten Mantel war.